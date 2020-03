Medzinárodná plavecká federácia odložila kvalifikáciu akvabel na jún

Lausanne 19. marca (TASR) - Medzinárodná plavecká federácia (FINA) odložila olympijskú kvalifikáciu akvabel na jún, dejisko zatiaľ neurčila. Pôvodne sa mala konať 30. apríla - 3. mája v Tokiu aj za účasti slovenského páru Nada Daabousová, Diana Miškechová.



"FINA robí všetko pre to, aby chránila zdravie športovkýň, tréneriek a funkcionárov. Plne si uvedomujeme vážnu situáciu, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu. Výrazne ovplyvňuje tréningový proces akvabel a ich prípravu na OH v Tokiu," uvádza sa vo vyhlásení riadiaceho orgánu svetového plávania.



Trénerku slovenskej reprezentácie Noru Szauder neprekvapilo, že prišlo k odloženiu olympijskej kvalifikácie. "Čakala som to, Už po marcovom medzinárodnom podujatí v Paríži som mala tušenie, že kvalifikácia sa v stanovenom termíne neuskutoční. Teší ma, že naše dievčatá budú mať aspoň viac času na prípravu, aj keď teraz žiaľ nemôžu trénovať vo vode. Snažia sa cvičiť doma, pracujú na sile, výbušnosti a ohybnosti. Uvidíme, čo bude s ME v plaveckých športoch v Budapešti, či tiež nepríde k nejakému presunu," povedala pre TASR Szauder.



V apríli sa neuskutoční ani kvalifikácia v skokoch do vody, ktorú tiež preložili na jún. FINA zároveň zrušila podujatie Svetovej série v Londýne a preteky Grand Prix v ázijských mestách Singapur a Kuala Lumpur.