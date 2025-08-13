< sekcia Šport
Medzinárodné majstrovstvá SR v rely sa uskutočnia v Moldave
V najvyššej kategórii MMSR organizátori pripravia tri merané úseky s celkovou dĺžkou vyše 72 kilometrov, čo znamená druhý najvyšší bodový koeficient 4.
Moldava nad Bodvou 13. augusta (TASR) - Dejiskom Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v rely bude Moldava nad Bodvou. Preteky sa uskutočnia 3. a 4. októbra.
V Moldave sa v roku 2024 konal 1. ročník Rosenberg Rely Moldava v rámci Slovenského rely pohára (SRP). Toto podujatie napíše v prvý októbrový víkend svoju druhú kapitolu, tentoraz aj s puncom MMSR. "Z kalendára vypadla súťaž v Prešove a nám sa otvorila príležitosť rozšíriť naše podujatie o najvyššiu úroveň a usporiadať priamo Medzinárodné majstrovstvá Slovenska. Po krátkom zvážení našich možností sme túto výzvu prijali a s radosťou môžeme oficiálne potvrdiť, že začiatkom októbra sa v Moldave pôjde plnohodnotná súťaž najvyššej úrovne,“ uviedol riaditeľ podujatia Gabriel Barkász.
Na 2. ročníku Rely Moldava sa súčasne uskutočnia Medzinárodné majstrovstvá Slovenska, Majstrovstvá Slovenska, Slovenský pohár, Majstrovstvá historických automobilov, Regionálny pohár, Slovenská trofej pravidelnosti historických automobilov, Rely Legend a Rely škola.
