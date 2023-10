Medzinárodný olympijský výbor oznámi hostiteľov ZOH 2030 a 2034

Lausanne 15. októbra (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v nedeľu rozhodol, že na budúcoročnom zasadnutí oznámia hostiteľské krajiny zimných olympijských hier v rokoch 2030 a 2034. Komisia MOV má teraz právomoc navrhnúť preferovaných kandidátov, ktorých musia potvrdiť všetci členovia olympijského hnutia.



O rok 2030 zatiaľ prejavili záujem Francúzsko, Švajčiarsko a Švédsko, zatiaľ čo hostitelia z roku 2002 Salt Lake City by chceli usporiadať hry v roku 2034. Japonské Sapporo odstúpilo od kandidatúry na rok 2030 pre aféru okolo hier v Tokiu 2020. Kanadský Vancouver odstúpil pre finančnú neistotu.



Hostiteľa hier v roku 2030 mali pôvodne zvoliť na zasadnutí v Bombaji, ale toto hlasovanie nakoniec odložili z dôvodu preskúmania klimatickej otázky. MOV v piatok uviedol, že len desať krajín by bolo schopných usporiadať ZOH do roku 2040. V súčasnosti zostáva 15 krajín, dve v Amerike, osem v Európe a päť v Ázii. Informovala agentúra DPA.