Medzinárodný olympijský výbor schválil nomináciu Estangeuta na člena

Lausanne 8. januára (TASR) - Výkonný výbor Medzinárodného olympijského výboru (MOV) schválil nomináciu Francúza Tonyho Estangeuta do voľby členov MOV, ktorá sa uskutoční v polovici marca v Grécku.



Trojnásobný držiteľ olympijského zlata v kanoistike pôsobil nedávno ako šéf organizačného výboru OH 2024 v Paríži. Nomináciu Estangueta schválili na základe korešpondenčného hlasovania.



Francúzsky funkcionár pôsobil už v MOV ako člen komisie športovcov, tento post zastával do roku 2021.