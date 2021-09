Medzinárodný olympijský výbor suspendoval KĽDR za neúčasť v Tokiu

Lausanne 8. septembra (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) suspendoval do konca roka 2022 KĽDR za neúčasť na tohtoročných OH v Tokiu. Komunistická krajina zdôvodnila absenciu svojich športovcov obavami z pandémie koronavírusu.



Podľa MOV však organizátori poskytli dostatočné garancie bezpečnosti a ponúkli priestor na kompromis. Všetky snahy však Severná Kórea odmietla. "KĽDR porušila olympijskú chartu a nesplnila si svoje povinnosti," povedal prezident MOV Thomas Bach.



Sankcie MOV síce umožnia účasť športovcov na ZOH 2022 v Pekingu, no Severokórejčania prídu o financie na ich prípravu. Podľa insidetheworld.biz by sa mohli v prípade vybojovania si účasti predstaviť na ZOH pod olympijskou vlajkou.



Bach po zasadnutí výkonného výboru zdôraznil, že MOV sleduje aj vývoj v Afganistane: "Veľmi podrobne monitorujeme situáciu a v prípade nových skutočností budeme konať v súlade s olympijskou chartou. Budeme dbať na dodržiavanie princípov rovnosti, v tomto prípade najmä s ohľadom na ženy a dievčatá." Informovala o tom agentúra DPA.