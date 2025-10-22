< sekcia Šport
Medzinárodný olympijský výbor zakázal Indonézii hostiť podujatia
Indonézia sa rozhodla neudeliť izraelským športovcom víza v súvislosti s majstrovstvami sveta v gymnastike v Jakarte.
Jakarta 22. októbra (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor zakázal Indonézii organizovať olympijské podujatia, pokiaľ nezruší opatrenia voči izraelským športovcom.
Indonézia sa rozhodla neudeliť izraelským športovcom víza v súvislosti s majstrovstvami sveta v gymnastike v Jakarte. MOV na to reagoval vyhlásením, že ukončí všetok dialóg s Indonéziou o možnom usporiadaní olympijských hier, mládežníckych hier alebo akéhokoľvek iného podujatia pod záštitou MOV, kým krajina nezmení svoju politiku.
MOV tiež uviedol, že odporučí medzinárodným športovým federáciám, aby Indonézii neumožnili hostiť žiadne ich podujatia, pokiaľ sa situácia nezmení. Zároveň tieto federácie vyzval, aby prispôsobili svoje kvalifikačné kritériá tak, aby zabezpečili prístup všetkým športovcom bez ohľadu na národnosť pri prideľovaní práva organizovať súťaže.
Predtým sa uvádzalo, že indonézske hlavné mesto Jakarta zvažovalo kandidovať na usporiadanie olympijských hier v roku 2036, no rozhorčenie MOV nad postojom indonézskej vlády k izraelským športovcom tieto ambície vážne ohrozilo, informovala agentúra DPA.
Izraelská gymnastická federácia (IGF) požiadala Športový arbitrážny súd (CAS) o naliehavé predbežné opatrenie, ktoré by umožnilo jej športovcom zúčastniť sa majstrovstiev, avšak žiadosť bola zamietnutá.
