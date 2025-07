Megelová postúpila do semifinále polohových pretekov na 200 m

Šamorín 5. júla (TASR) - Slovenská plavkyňa Stela Megelová sa predstaví v semifinále polohových pretekov na 200 m na domácich majstrovstvách Európy do 18 rokov v Šamoríne. Do bojov o finálovú účasť postúpila zo sobotňajších rozplavieb, v ktorých obsadila konečné 6. miesto s časom 2:17,60 min.



Megelová šiestym časom zaostala o 2,03 sekundy za najrýchlejšou Britkou Amalie Smithovou. Semifinále ju čakalo v sobotu od 19.13 h.



Ostatným slovenským reprezentantom sa príliš nedarilo a do ďalších fáz sa neprebojovali. Najlepšie umiestnenie dosiahol Kvido Macháň, ktorý dohmatol v disciplíne 50 m motýlik na 29. mieste v čase 24,98 s. V rovnakej súťaži boli aj Miloš Kollár (44.), Ján Scíranka (48.) a Adam Timotej Hupka (49.).



Leonardo Bergomi obsadil 49. miesto s časom 1:05,38 min v disciplíne 100 m prsia. Ján Scíranka skončil na 100 m voľný spôsob 51. s časom 51,71 s. Leonard Macháň figuroval na 69. pozícii, za ním boli ešte Miloš Kollár (71.) a Matiáš Ondrej Krištof (72.)



Medzi ženami skončila Eva Mikulášová v disciplíne motýlik 50 m na 41. priečke výkonom 28,16 s. Nelle Martišovičovej patrilo 45. miesto, preteky absolvovali aj Andrea Zavacká (51.) a Daniela Brežná (52.).



Na záver dopoludňajšieho programu sa nedarilo slovenskej štafete na 4x200 m voľný spôsob. Kvarteto Samuel Fekete, Leonard Macháň, Matiáš Ondrej Krištof a Oliver Joseph Gray obsadilo 16. miesto s časom 7:53,50 min.