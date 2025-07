Megelová v semifinále na 13. pozícii, do finále nepostúpila

Šamorín 5. júla (TASR) - Slovenská plavkyňa Stela Megelová nepostúpila do finále polohových pretekov na 200 m na domácich majstrovstvách Európy do 18 rokov v Šamoríne. Vo svojom semifinále obsadila časom 2:18,00 min šieste miesto, celkovo sa tak umiestnila na 13. pozícii.



Megelová zaostala za vlastným slovenským rekordom (2:17,60 min.) z doobedňajšej rozplavby o 40 stotín sekundy. V semifinále sa po väčšinu času držala na piatej pozícii, napokon finišovala šiesta s takmer trojsekundovou stratou na Španielku Estellu Tonrathovú (2:15,12 min). Za miestenkou medzi najlepšou osmičkou zaostala napokon slovenská zástupkyňa o 1,01 sekundy.





„Ťažko sa mi išlo. Neviem, čo bolo zlé. Ráno som sa snažila dostať do semifinále a teraz to už nevyšlo. Treba trénovať tak, že rozplavby nie sú naplno a potom zrýchľovať. Ja som však išla najrýchlejšie, ako som vedela a nevyšlo to. Atmosféru som veľmi neriešila, sústredila som sa na polohu a nič okolo som neriešila. Nervozita bola, ale oveľa menšia ako ráno. Súperky hneď na začiatku ušli, na prsiach som to dobehla, ale na kraula už nezostali sily,“ uviedla Megelová pre Slovenskú plaveckú federáciu.