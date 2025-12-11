Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Meier dočasne opustil Devils pre zdravotné problémy v rodine

Na snímke Timo Meier (28). Foto: TASR/AP

Autor TASR
Newark 11. decembra (TASR) - Švajčiarsky hokejista Timo Meier dočasne opustil tím New Jersey Devils. Dôvodom sú zdravotné problémy v jeho rodine. Vo štvrtok o tom informoval jeho klub NHL bez uvedenia ďalších detailov.

Devils uviedli, že plne podporujú Meiera i jeho rodinu a vážia si v tejto chvíli jeho súkromie. Dvadsaťdeväťročný krídelník pôsobí v New Jersey už tretiu sezónu, klub ho získal vo februári 2023 výmenou zo San Jose. V drese Sharks odohral predtým takmer sedem sezón.

Spoluhráč slovenského obrancu Šimona Nemca absolvoval v prebiehajúcom ročníku 30 zápasov, v ktorých nazbieral 23 bodov za 11 gólov a 12 asistencií. Vo februári bude reprezentovať Švajčiarsko na olympijskom turnaji v Miláne, dostal sa už na prvotnú šesťčlennú súpisku Helvétov spoločne s tímovými kolegami Nicom Hischierom a Jonasom Siegenthalerom. Informáciu priniesla agentúra AP.
