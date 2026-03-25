Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 25. marec 2026Meniny má Marián
< sekcia Šport

Meillard je na čele po 1. kole finálového slalomu v Hafjelli

Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard v 1. kole finálového slalomu Svetového pohára v Hafjelli 25. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Hafjell 25. marca (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard sa usadil na čele po 1. kole finálového slalomu Svetového pohára v Hafjelli. Olympijský šampión zo ZOH 2026 predstihol o 67 stotín Nóra Henrika Kristoffersena. Tretí bol so stratou 79 stotín ďalší domáci pretekár Timon Haugan.

Priebežný líder disciplíny Nór Atle Lie McGrath figuroval s mankom 1,65 s na šiestej priečke hneď za svojím konkurentom v boji o malý glóbus Brazílčanom Lucasom Pinheirom Braathenom. Pred záverečnými pretekmi sezóny mal McGrath pred rivalom v boji o trofej 41-bodový náskok a na zisk prvého glóbusu v kariére mu stačilo skončiť na stupňoch víťazov. Pinheirovi Braathenovi by v tom prípade nepomohol ani triumf v stredajšej súťaži.
