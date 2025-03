Meillard triumfoval v obrovskom slalome v Sun Valley

obrovský slalom v Sun Valley:



1. Loic Meillard 2:15,21 min, 2. Marco Odermatt (obaja Švaj.) +0,95 s, 3. Henrik Kristoffersen (Nór.) +1,14, 4. Lucas Braathen (Braz.) +1,33, 5. Stefan Brennsteiner +1,39, 6. Marco Schwarz (obaja Rak.) +1,93, 7. Žan Kranjec (Slovin.) +2,01, 8. Timon Haugan (Nór.) +2,06, 9. Luca de Aliprandini (Tal.) +2,09, 10. Anton Grammel (Nem.) +2,36







celkové poradie SP (36 z 37):



1. Odermatt 1721 b, 2. Kristoffersen 1066, 3. Meillard 1031, 4. Franjo von Allmen (Švaj.) 836, 5. Haugan 721, 6. Braathen 714







konečné poradie v obrovskom slalome (9):



1. Odermatt 580 b, 2. Kristoffersen 454, 3. Meillard 434, 4. Alexander Steen Olsen (Nór.) 346, 5. Braathen 341, 6. Thomas Tumler (Švaj.) 298

Sun Valley 26. marca (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard triumfoval v záverečnom obrovskom slalome sezóny Svetového pohára. Bronzový medailista z tejto disciplíny na MS v Saalbachu predviedol v americkom stredisku Sun Valley dve skvelé jazdy a zvíťazil časom 2:15,21 minúty.Na druhom mieste skončil so stratou 0,95 sekundy jeho krajan a už pred pretekmi istý víťaz malého glóbusu za disciplínu i veľkého za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári Marco Odermatt. Tretiu priečku obsadil nórsky reprezentant Henrik Kristoffersen s mankom 1,14 s. Pre dvadsaťosemročného Meillarda to bolo siedme víťazstvo v kariére v SP, štvrté v „obráku“ a celkovo 29. pódium v seriáli.Meillard odštartoval v 1. kole ako štvrtý v poradí, od začiatku mal dobré tempo, bol najrýchlejší na všetkých úsekoch a do cieľa prišiel s náskokom sekundu a tri stotiny pred dovtedajším lídrom Filipom Zubčičom. Jeho výkon sa nepodarilo napodobniť nikomu z 27-členného štartového poľa. Na pol sekundy sa priblížil len Braathen, Kristoffersen bol tretí s mankom 65 stotín a za ním skončil Joan Verdu z Andorry (+0,80 s). Odermatt spravil veľkú chybu v hornej časti zjazdovky, no v spodnej dokázal z manka ukrojiť a skončil šiesty so stratou 0,98 sekundy.Víťaz SP však predviedol v druhom kole výbornú jazdu a jednoznačne sa dostal na čelo. Nezdolali ho Kristoffersen ani Braathen, ktorý spravil chybu v hornej časti trate. Už po prvých bránkach vypadol Verdu. Meillard však na rozbitom svahu a mäkkom snehu zopakoval výkon z prvého kola a v druhom bol len o tri stotiny pomalší ako Odermatt. Celkovo však vyhral o takmer sekundu.