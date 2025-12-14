< sekcia Šport
Meillard zvíťazil v slalome vo Val d'Isere
Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Val d'Isere 14. decembra (TASR) - Nórsky lyžiar Timon Haugan sa stal víťazom nedeľného slalomu Svetového pohára. Vo francúzskom Val d'Isere vyhral s náskokom 28 stotín sekundy pred Švajčiarom Loicom Meillardm, ktorý neudržal vedenie po 1. kole. Tretí skončil ďalší Nór a vlaňajší víťaz Henrik Kristoffersen (+0,34).
Haugan bol po úvodnom kole druhý s minimálnou stratou piatich stotín na Meillarda, víťaza sobotného obrovského slalomu. V druhom kole sa vyhol zaváhaniu, na náročnej trati predviedol odvážnu jazdu a a udržal si koncentráciu až do cieľa. Po jazde Švajčiara mohol oslavovať svoje prvé víťazstvo v sezóne. Celkovo to bol jeho šiesty triumf v pretekoch SP, z toho piaty individuálny - všetky dosiahol v slalome. „Bolo to skutočne úžasné. Medzi kolami som bol riadne nervózny. Snažil som sa oddýchnuť, na izbe zrelaxovať a potom som sa sústredil už len na moju jazdu. Trať bola zradná, musíte tlačiť, čo sa dá, jazdiť na limite a využiť šancu. Bola to výzva, nebolo to ľahké, som rád, že som to zvládol,“ povedal pre televíziu FIS Haugan, ktorý sa dostal aj na čelo klasifikácie disciplíny.
Preteky nedokončilo viacero favoritov. Už v 1. kole vypadol domáci Paco Rassat štartujúci v červenom drese, keď po prvom medzičase chytil špicara. V druhom kole vypadli tretí po 1. kole Atle Lie McGrath z Nórska, jeho krajan v brazílskych farbách Lucas Pinheiro Braathen i olympijský šampión z Pekingu 2022 Clement Noel z Francúzska. Nóri mali v prvej šestke štyroch zástupcov. Prekvapením bolo piate miesto Oscara Andreasa Sandvika so štartovým číslom 40 a šiesta priečka Hansa Grahla-Madsena (číslo 50). Talian Alex Vinatzer sa vďaka najlepšej druhej jazde vyšvihol z priebežnej 25. pozície až na konečné štvrté miesto. Na čele celkového poradia zostal Švajčiar Marco Odermatt, ktorý nejazdí slalom. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.
výsledky slalomu SP mužov vo Val d'Isere:
1. Timon Haugan (Nór.) 1:37,89 min., 2. Loic Meillard (Švaj.) +0,28 s, 3. Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,34, 4. Alex Vinatzer (Tal.) +1,10, 5. Oscar Andreas Sandvik +1,24, 6. Hans Grahl-Madsen (obaja Nór.) +1,31, 7. Tommaso Sala (Tal.) +1,38, 8. Marco Schwarz (Rak.) +1,59, 9. Steven Amiez (Fr.) +1,60, 10. Matthias Iten (Švaj.) +1,66
celkové poradie SP (po 10 z 38 súťaží): 1. Marco Odermatt (Švaj.) 505 b., 2. Kristoffersen 302, 3. Haugan 281, 4. Meillard 258, 5. Vinatzer 251, 6. Stefan Brennsteiner (Rak.) 245, ..., 106. Andreas ŽAMPA (SR) 3
poradie v slalome (3 z 11): 1. Haugan 195 b., 2. Paco Rassat (Fr.) 140, 3. Lucas Pinheiro Braathen (Braz.) 126, 4. Kristoffersen a Clement Noel (Fr.) 102, 6. Meillard 98
Haugan bol po úvodnom kole druhý s minimálnou stratou piatich stotín na Meillarda, víťaza sobotného obrovského slalomu. V druhom kole sa vyhol zaváhaniu, na náročnej trati predviedol odvážnu jazdu a a udržal si koncentráciu až do cieľa. Po jazde Švajčiara mohol oslavovať svoje prvé víťazstvo v sezóne. Celkovo to bol jeho šiesty triumf v pretekoch SP, z toho piaty individuálny - všetky dosiahol v slalome. „Bolo to skutočne úžasné. Medzi kolami som bol riadne nervózny. Snažil som sa oddýchnuť, na izbe zrelaxovať a potom som sa sústredil už len na moju jazdu. Trať bola zradná, musíte tlačiť, čo sa dá, jazdiť na limite a využiť šancu. Bola to výzva, nebolo to ľahké, som rád, že som to zvládol,“ povedal pre televíziu FIS Haugan, ktorý sa dostal aj na čelo klasifikácie disciplíny.
Preteky nedokončilo viacero favoritov. Už v 1. kole vypadol domáci Paco Rassat štartujúci v červenom drese, keď po prvom medzičase chytil špicara. V druhom kole vypadli tretí po 1. kole Atle Lie McGrath z Nórska, jeho krajan v brazílskych farbách Lucas Pinheiro Braathen i olympijský šampión z Pekingu 2022 Clement Noel z Francúzska. Nóri mali v prvej šestke štyroch zástupcov. Prekvapením bolo piate miesto Oscara Andreasa Sandvika so štartovým číslom 40 a šiesta priečka Hansa Grahla-Madsena (číslo 50). Talian Alex Vinatzer sa vďaka najlepšej druhej jazde vyšvihol z priebežnej 25. pozície až na konečné štvrté miesto. Na čele celkového poradia zostal Švajčiar Marco Odermatt, ktorý nejazdí slalom. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.
výsledky slalomu SP mužov vo Val d'Isere:
1. Timon Haugan (Nór.) 1:37,89 min., 2. Loic Meillard (Švaj.) +0,28 s, 3. Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,34, 4. Alex Vinatzer (Tal.) +1,10, 5. Oscar Andreas Sandvik +1,24, 6. Hans Grahl-Madsen (obaja Nór.) +1,31, 7. Tommaso Sala (Tal.) +1,38, 8. Marco Schwarz (Rak.) +1,59, 9. Steven Amiez (Fr.) +1,60, 10. Matthias Iten (Švaj.) +1,66
celkové poradie SP (po 10 z 38 súťaží): 1. Marco Odermatt (Švaj.) 505 b., 2. Kristoffersen 302, 3. Haugan 281, 4. Meillard 258, 5. Vinatzer 251, 6. Stefan Brennsteiner (Rak.) 245, ..., 106. Andreas ŽAMPA (SR) 3
poradie v slalome (3 z 11): 1. Haugan 195 b., 2. Paco Rassat (Fr.) 140, 3. Lucas Pinheiro Braathen (Braz.) 126, 4. Kristoffersen a Clement Noel (Fr.) 102, 6. Meillard 98