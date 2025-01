Meillard viedol po 1. kole nočného obrovského slalomu v Schladmingu

Schladming 28. januára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard viedol po 1. kole nočného obrovského slalomu Svetového pohára v Schladmingu. V rakúskom stredisku viedol s náskokom 11 stotín sekundy pred Nórom Alexandrom Steenom Olsenom, tretí bol jeho krajan Henrik Kristoffersen (+0,24). Obhajca veľkého i malého glóbusu Marco Odermatt zo Švajčiarska bol dvanásty s mankom deviatich desatín. Slováci Andreas a Adam Žampovci nepostúpili do 2. kola.



Organizátori rozhodli, že z dôvodu bezpečnosti sa išiel kratší "obrák". V Schladmingu počas celého dňa pršalo, čo výrazné zhoršilo zjazdovku Planai. Na základe toho bol znížený štart a namiesto pôvodných 47 bránok čakalo na pretekárov o dvanásť menej. Najlepšie sa s náročnými podmienkami vyrovnal Meillard, ktorému vyšla hlavne stredná pasáž a náskok udržal až do cieľa. Menej ako sekundu vzhľadom aj na dĺžku strate strácalo priebežne pred 2. kolom (20.45 h) až trinásť lyžiarov.



Adam Žampa sa vydal na trať so štartovým číslom 57. Na druhom medzičase mal stratu len 1,39 s, no potom stratil ešte raz toľko a v cieli sa zaradil na 36. miesto, teda za postupovú tridsiatku. Jeho brat Andreas skončil na 62. priečke (+4,42).