< sekcia Šport
Meillard viedol po 1. kole slalomu v Kitzbüheli, McGrath vypadol
Druhé kolo bolo na programe o 13.30 h, v pretekoch nebolo slovenské zastúpenie.
Autor TASR
Kitzbühel 25. januára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard bol najrýchlejší v prvom kole slalomu Svetového pohára v rakúskom Kitzbüheli. O 35 stotín predstihol Fína Eduarda Hallberga, tretí bol Nór Henrik Kristoffersen so stratou 0,47 sekundy. Prvé kolo nedokončil líder disciplíny, Nór Atle Lie McGrath.
Meillard zaznamenal čas 50,97 sekundy a v tejto sezóne vyhral úvodné kolo premiérovo lyžiar so štartovým číslom jeden. Okrem Hallberga a Kristoffersena sa do sekundy zaňho zmestilo ďalších šesť lyžiarov. McGrath stratil rovnováhu pri prechode do strminy, pád ustál, no preteky sa preňho skončili. Piatykrát za sebou nedokončil slalom v Kitzbüheli, z toho štvrtý raz vypadol v úvodnom kole. V disciplíne vedie o 21 bodov pred Lucasom Pinheirom Braathenom a o líderstvo tak pravdepodobne príde. Brazíliu reprezentujúci Nór Braathen obsadil v prvom kole jedenáste miesto.
Druhé kolo bolo na programe o 13.30 h, v pretekoch nebolo slovenské zastúpenie.
Meillard zaznamenal čas 50,97 sekundy a v tejto sezóne vyhral úvodné kolo premiérovo lyžiar so štartovým číslom jeden. Okrem Hallberga a Kristoffersena sa do sekundy zaňho zmestilo ďalších šesť lyžiarov. McGrath stratil rovnováhu pri prechode do strminy, pád ustál, no preteky sa preňho skončili. Piatykrát za sebou nedokončil slalom v Kitzbüheli, z toho štvrtý raz vypadol v úvodnom kole. V disciplíne vedie o 21 bodov pred Lucasom Pinheirom Braathenom a o líderstvo tak pravdepodobne príde. Brazíliu reprezentujúci Nór Braathen obsadil v prvom kole jedenáste miesto.
Druhé kolo bolo na programe o 13.30 h, v pretekoch nebolo slovenské zastúpenie.