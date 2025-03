Meillard viedol po 1.kole obrovského slalomu v Hafjelli

Hafjell 15. marca (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard figuroval na čele po 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v Hafjelli. V nórskom stredisku viedol s náskokom osem stotín pred krajanom Thomasom Tumlerom a najlepšiu trojku doplnil ďalší Švajčiar - líder klasifikácie disciplíny i celkového poradia Marco Odermatt (+0,30). Druhé kolo (12.30 h) bude bez slovenských reprezentantov, Andreas Žampa zašiel 52. čas (+3,29), jeho brat Adam skončil na poslednej 59. pozícii.



Meillard predviedol so štartovým číslom jeden plynulú a čistú jazdu, ktorú udržal aj na troch terénnych vlnách v strmine. Okrem krajanov sa do sekundy zaňho zmestili ďalší štyria pretekári, s najnižším štartovým číslom (17) bol Američan River Radamus, ktorý ukoristil siedmu priečku s mankom 76 stotín. Domáci Henrik Kristoffersen, ktorý môže ako jediný ohroziť Odermatta v boji o malý aj veľký glóbus, bol až pätnásty. Najmenej mu vyšla tretia časť trate, kde v strmine nezvládol jednu z terénnych vĺn a na treťom medzičase tak jeho priebežné manko vyskočilo nad jednu sekundu, celkovo stratil 1,48 sekundy.



Slovákovi Adamovi Žampovi so štartovým číslom 58 vyšla najmenej druhá a štvrtá časť trate - manko na Meillarda bolo dovedna 4,14 sekundy. Jeho brat Andreas s 59-kou sa nezmestil do najlepšej tridsiatky, keď obsadil 52. miesto – od postupu ho delila presne sekunda.



Zaujímavosťou je, že v druhom kole sa predstaví až 32 pretekárov, keďže na 30. mieste figurovali so zhodným časom traja lyžiari. Rovnaký výkon 1:11,69 predviedli Francúz Loevan Parand, Alex Vinatzer z Talianska a Slovinec Žan Kranjec.