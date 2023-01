Meillard zvíťazil obrovskom slalome v Schladmingu, Adam Žampa 27.

Schladming 25. januára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard triumfoval v stredajšom nočnom obrovskom slalome Svetového pohára. V rakúskom Schladmingu zvíťazil s náskokom 59 stotín sekundy pred krajanom Ginom Caviezelom, tretí skončil domáci Marco Schwarz (+0,81). Slovák Adam Žampa štvrtýkrát v sezóne bodoval, obsadil 27. miesto s mankom 3,91 na víťaza.



Meillard viedol na zjazdovke Planai už po 1. kole, v ktorom si vybudoval pred druhým Caviezelom 64-stotinový náskok, v druhom si vedúcu priečku postrážil. Dvadsaťšesťročný Švajčiar si pripísal druhé víťazstvo v prestížnom seriáli, premiérové v obráku, doteraz jediné prvenstvo dosiahol vo februári 2020 v paralelnom obrovskom slalome v Chamonix. V priebežnom hodnotení disciplíny zostal Meillard na štvrtom mieste, vedie jeho krajan Marco Odermatt. Ten kraľuje aj celkovému poradiu SP. V súťaži neštartoval, keďže si ešte nestihol doliečiť zranenie kolena, ktoré utrpel v Kitzbüheli.



Stredajší obrák bol náhradou za zrušené preteky v nemeckom Garmisch-Partenkirchene. Adam Žampa štartoval v 1. kole s číslom 40. Od úvodu bol aktívny, dynamický v oblúkoch, do spodnej časti nabral potrebnú rýchlosť a udržal si ju až do cieľa, hoci aj za cenu toho, že zatáčal až pod bránami. S prehľadom sa prebojoval do najlepšej tridsiatky, postúpil 22. časom so stratou 2,94 s na Meillarda. Druhé kolo za slabšej viditeľnosti sa mu vydarilo menej, v dolnej pasáži sa nevyhol dvom zaváhaniam a priebežne sa zaradil na ôsmu pozíciu s mankom 1,26 s na vedúceho Taliana Hannesa Zingerleho. Napokon klesol ešte o 19 priečok, za konečné 27. miesto si pripísal do klasifikácie obráku štyri body. Najlepšiu jazdu v 2. kole predviedol Schwarz, ktorý sa z 14. pozície vyhupol až na pódium.