MEJ: Prvú výhru získal Mikécz, zdolal Virtanena, vypadol v osemfinále

Rím 1. júla (TASR) - O prvé slovenské víťazstvo na juniorských majstrovstvách Európy v zápasení v Ríme sa postaral voľnoštýliar Robin Mikécz. V hmotnostnej kategórii do 70 kg zdolal v predkole Fína Akseliho Virtanena 10:8 na body. Následne v osemfinále bol nad jeho sily Španiel Ramon Gersak Perez, s ktorým prehral 3:8.



V piatok bol na žinenkách v talianskej metropole spomedzi slovenských voľnoštýliarov v akcii aj Tomáš Csörgö, ktorý v kategórii do 65 kg podľahol v osemfinále Turkovi Mehmetovi Celikovi na technickú prevahu (0:10). Csörgö ešte čakal, či ho súper nepotiahne do repasáže.