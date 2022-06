Meleščenko nominoval na Belgicko a Lotyšsko 14 hráčov

Širšia nominácia Slovenska na zápasy kvalifikácie MS 2023 proti Belgicku (30. júna) a Lotyšsku (3. júla):



hráči: David Abrhám, Martin Bachan, Boris Bojanovský, Šimon Krajčovič (všetci Patrioti Levice), Marek Doležaj (Iraklis Solún/Gréc.), Matej Majerčák (NH Ostrava/ČR), Michael Fusek (Inter Bratislava), Timotej Malovec (KK Mega Mozzart Belehrad/Srb.), Tomáš Pavelka (Palmer Alma Mediterránea Palma/Šp.), Dávid Novák (BA Nymburk/ČR), Lukáš Bolek (BKM Lučenec), Samuel Volárik (BC Komárno), Dalibor Hlivák (Spišskí Rytieri), Matúš Hronský (Duquesne University/USA)



realizačný tím: Oleg Meleščenko - hlavný tréner, Michal Madzin, Maroš Helmecy - asistenti trénera, Miroslav Páleník - manažér tímu, Michal Ondruš - generálny manažér, Jakub Chudý - kondičný tréner, Juraj Sluka - fyzioterapeut, MUDr. Richard Demovič – lekár

Program A-skupiny kvalifikácie MS 2023:



Štvrtok 30. júna



18.30 h: Lotyšsko – Srbsko (Riga)



20.30 h: Belgicko – SLOVENSKO (Mons)







Nedeľa 3. júla



18.00 h: SLOVENSKO – Lotyšsko (Levice)



21.00 h: Srbsko – Lotyšsko (Niš)

Tabuľka A-skupiny:



1. Srbsko 4 3 1 316:299 7 – postup do 2. kola



2. Lotyšsko 4 3 1 316:303 7 – postup do 2. kola



3. Belgicko 4 2 2 284:260 6



4. SLOVENSKO 4 0 4 257:311 4

Bratislava 10. júna (TASR) – Slovenskú mužskú basketbalovú reprezentáciu čakajú na prelome júna a júla záverečné dve vystúpenia v A-skupine kvalifikácie majstrovstiev sveta 2023. Do prípravy na zápasy s Belgickom (30. júna, 20.30 h) a Lotyšskom (3. júla, 18.00 h) povolal realizačný tím na čele s trénerom Olegom Meleščenkom 14 hráčov.Šance Slovákov pri premiére v hlavnej kvalifikácii o postup na svetový šampionát sú už v len teoretickej rovine, v A-skupine čakajú na prvé víťazstvo a v tabuľke sú na poslednom mieste s bilanciou štyroch prehier. V prípade zotrvania na tejto pozícii sa súperom Slovákov výsledky nebudú rátať v ďalšej fáze kvalifikácie MS. Aj z tohto dôvodu sa rozhodol realizačný tím vyskúšať niektoré nové tváre smerom do budúcich kvalifikačných okien.Z opôr chýba pre rôzne dôvody najmä trio Vladimír Brodziansky, Mário Ihring a Richard Körner. Nováčikmi v reprezentačnom výbere sú krídelníci Samuel Volárik a Lukáš Bolek, po odmlke sú späť napríklad Dalibor Hlivák, Matúš Hronský a Tomáš Pavelka. Z nominácie si vždy pred zápasom vyberie realizačný tím dvanástku hráčov.Slovensko čaká na prelome júna a júla duel v Belgicku (30. júna) a v Leviciach si zmerajú sily s Lotyšskom (3. júla). Pre náš výber to nebude koniec letných reprezentačných povinností, v prípade predčasného konca v kvalifikácii MS 2023, ich čaká druhé kolo predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. V ňom sa predstaví celkovo 12 družstiev v troch štvorčlenných skupinách systémom doma-vonku. Hrať sa budú vždy dva zápasy počas tzv. asociačného termínu (august 2022, november 2022 a február 2023). Miestenku do kvalifikácie si zabezpečia víťazi skupín a Cyprus ako spoluorganizátor európskeho šampionátu. Na ostatné tímy čaká tretie kolo predkvalifikácie, ktoré štartuje v lete 2023.