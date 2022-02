Meleščenko nominoval na Srbsko, premiéru môže mať Novák

Bratislava 7. februára (TASR) - Tréner slovenskej mužskej basketbalovej reprezentácie Oleg Meleščenko a jeho realizačný tím zverejnil širšiu 19-člennú nomináciu na februárové zápasy A-skupiny kvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 proti Srbsku (25. a 28. februára 2022), do ktorej sa po zranení vracajú Michael Fusek a Jakub Mokráň.



V porovnaní s novembrom neprišlo v reprezentačnom menoslove k žiadnym veľkým prekvapeniam. Okrem podkošovej dvojice Fusek a Mokráň hlási návrat aj pivot Michal Čekovský. Svoju premiéru medzi mužmi by mohol absolvovať Dávid Novák. Z nominácie si vždy pred zápasom vyberie realizačný tím dvanástku hráčov.



Slováci pri svojej premiére v hlavnej časti kvalifikácie o postup na svetový šampionát zatiaľ čakajú na premiérové víťazstvo, na svojom konte majú domácu prehru s Belgickom (57:83) a vonkajší neúspech v Lotyšsku (74:82).



Domáci duel so Srbskom (28. februára o 18.00 h) bude v Leviciach aj s diváckou podporou, tribúny môžu byť podľa aktuálnych pravidiel naplnené do 25% svojej kapacity. Hrá sa v režime OP (očkovaní, prekonaní). Lístky je možné zakúpiť prostredníctvom siete Ticketportal.



Po dvojzápase so Srbskom zakončia basketbalisti Slovenska účinkovanie v A-skupine kvalifikácie MS 2023 na prelome júna a júla. Najskôr sa predstavia v Belgicku (30. júna) a potom doma s Lotyšskom (3. júla).



Zo 4-členných skupín idú traja ďalej do ďalšieho kola kvalifikácie MS 2023. Na nepostupový tím čaká druhé kolo predkvalifikácie ME 2025. Celkovo je pre Európu v hre 12 miesteniek na záverečný turnaj majstrovstiev sveta. Dejiskom najbližšieho svetového šampionátu budú prvýkrát v histórii viaceré krajiny - Indonézia, Japonsko a Filipíny (25. augusta - 10. septembra 2023).



širšia nominácia Slovenska na zápasy kvalifikácie MS 2023 proti Srbsku (25. a 28. februára 2022):



hráči: David Abrhám, Martin Bachan, Boris Bojanovský, Šimon Krajčovič, Viktor Juríček (všetci Patrioti Levice), Marcel Bátovský (USK Praha/ČR), Vladimír Brodziansky (Joventut Badalona/Šp.), Marek Doležaj (Iraklis BC/Gréc.), Mário Ihring (Oroszlán Lions/Maď.), Richard Körner (Basket Brno/ČR), Matej Majerčák (BC Prievidza), Michael Fusek, Timotej Malovec (obaja Inter Bratislava), Michal Čekovský (MBK Baník Handlová), Jakub Petráš, Róbert Rožánek (obaja BC Geosan Kolín/ČR), Jakub Mokráň (Iskra Svit), Tomáš Pavelka (Palmer Alma Mediterránea Palma/Šp.), Dávid Novák (BA Nymburk/ČR)



realizačný tím: Oleg Meleščenko - hlavný tréner, Michal Madzin, Maroš Helmecy - asistenti trénera, Miroslav Páleník - manažér tímu, Michal Ondruš - generálny manažér, Jakub Chudý - kondičný tréner, Juraj Sluka - fyzioterapeut, MUDr. Richard Demovič – lekár



februárový program A-skupiny kvalifikácie MS 2023:



piatok 25. februára



20.30 h: Belgicko - Lotyšsko (Mons)

20.30 h: Srbsko - SLOVENSKO (Belehrad)



pondelok 28. februára



18.00 h: SLOVENSKO - Srbsko (Levice)

18.30 h: Lotyšsko - Belgicko (Riga)



tabuľka A-skupiny:



1. Belgicko 2 2 0 156:126 4



2. Srbsko 2 1 1 170:173 3



3. Lotyšsko 2 1 1 182:175 3



4. SLOVENSKO 2 0 2 131:165 2