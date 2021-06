Meleščenko po prvom zraze: Výborná možnosť spoznať hráčov

Na archívnej snímke z 29. júla 2017 vľavo Matej Majerčák (Slovensko) a vpravo Davids Atelbauers (Lotyšsko) v prvom stretnutí na ME v basketbale hráčov do 18 rokov Slovensko - Lotyšsko v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer

účastníci zrazu reprezentácie Slovenska (7. - 10. júna, Eurovia aréna/Bratislava):



hráči: Mário Ihring (OSE Lions/Maď.), Matej Majerčák (BC Prievidza), Róbert Rožánek (BKM Lučenec), Marcel Bátovský (USK Praha/ČR), David Novák (BA Nymburk/ČR), Juraj Páleník (BK Opava), Adam Antoni (Spišskí Rytieri), Matúš Malovec, Timotej Malovec, Richard Körner, Michael Fusek (všetci Inter Bratislava), Šimon Krajčovič, David Abrhám, Martin Bachan, Viktor Juríček, Boris Bojanovský (všetci Patrioti Levice), Matúš Hronský (Wasatch Academy/USA), Jakub Mokráň (Iskra Svit), Jakub Merešš (BK JIP Pardubice/ČR), Jakub Petráš (BC Geosan Kolín), Roman Skvašik (Raiffeisen Mattersburg Rocks/Rak.)



realizačný tím: Oleg Meleščenko - hlavný tréner, Michal Madzin, Maroš Helmecy - asistenti trénera, Miroslav Páleník - manažér tímu, Jakub Chudý - kondičný tréner, Juraj Sluka - fyzioterapeut, MUDr. Richard Demovič - lekár

Bratislava 11. júna (TASR) - Prvýkrát pod taktovkou nového trénera Olega Meleščenka sa stretla mužská basketbalová reprezentácia Slovenska na štvordňovom sústredení v bratislavskej Eurovia aréne. Cieľom zrazu bolo zoznámenie sa s mladšou generáciou hráčov, spoznanie basketbalistov pôsobiacich v zahraničí a potenciálnych adeptov na reprezentačný dres do budúcna.Na dôverne známej palubovke, ktorá je už dlhšiu dobu prechodným domovom reprezentačného tímu mužov, sa zišlo celkovo 21 hráčov. V menoslove bolo viacerých nováčikov, respektíve mená, ktoré sú skôr známe z mládežníckych reprezentácií Slovenská.vyjadril sa Meleščenko.Na prvý pohľad nie úplne typický zraz nie je novinkou, ale je vítaným prvkom pri budovaní reprezentačného tímu do ďalších rokov. Z tohto pohľadu potešila účasť nádejných hráčov patriacich do kategórie U18.povedal reprezentačný tréner Slovenska.Drvivá väčšina hráčov má po klubovej sezóne, v tomto smere potešila Meleščenka účasť potenciálnych reprezentantov do budúcna:Počas štvordňového zrazu sa zamerali na viacero vecí.uviedol tréner.Pre Meleščenka to bolo taktiež prvé stretnutie s novým realizačným tímom, do ktorého pribudol v pozícii asistenta trénera Maroš Helmecy.vyhlásil Meleščenko.Reprezentačný program pokračuje o necelý mesiac, dovtedy však nepôjde basketbal do stratena.zamyslel sa tréner Slovenska.Už teraz je známe, že jeho zverenci sa v druhom kole predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 stretnú v F-skupine so Švajčiarskom a Severným Macedónskom. O dve postupové miestenky sa pobijú od 13. do 18. augusta.dodal Meleščenko.