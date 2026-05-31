Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 31. máj 2026Meniny má Petronela a Petrana
< sekcia Šport

Melsungen zdolal vo finále Kiel a premiérovo vyhral Európsku ligu

.
Hráč Kielu Eric Johansson (vľavo) a hráč Melsungenu Olle Forsell Schefver počas finálového duelu Final Four Európskej ligy v hádzanej mužov THW Kiel - MT Melsungen v Hamburgu v nedeľu 31. mája 2026. Foto: TASR/AP

Konečné tretie miesto si vybojovali hráči SG Flensburg-Handewitt.

Autor TASR
Hamburg 31. mája (TASR) - Hádzanári nemeckého tímu MT Melsungen dosiahli najväčší úspech v klubovej histórii, keď sa stali víťazmi Európskej ligy. V nedeľnom finálovom zápase turnaja Final Four pred 12.200 divákmi v Hamburgu zdolali favorizovaný THW Kiel tesne 24:23. Konečné tretie miesto si vybojovali hráči SG Flensburg-Handewitt. V súboji neúspešných semifinalistov zvíťazili nad francúzskym zástupcom Montpellier HB 32:30.

Final Four Európskej ligy EHF v Hamburgu

finále:
THW Kiel - MT Melsungen 23:24 (12:13)

o 3. miesto:
Montpellier HB - SG Flensburg-Handewitt 30:32 (16:16)
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?