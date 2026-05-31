Melsungen zdolal vo finále Kiel a premiérovo vyhral Európsku ligu
Konečné tretie miesto si vybojovali hráči SG Flensburg-Handewitt.
Autor TASR
Hamburg 31. mája (TASR) - Hádzanári nemeckého tímu MT Melsungen dosiahli najväčší úspech v klubovej histórii, keď sa stali víťazmi Európskej ligy. V nedeľnom finálovom zápase turnaja Final Four pred 12.200 divákmi v Hamburgu zdolali favorizovaný THW Kiel tesne 24:23. Konečné tretie miesto si vybojovali hráči SG Flensburg-Handewitt. V súboji neúspešných semifinalistov zvíťazili nad francúzskym zástupcom Montpellier HB 32:30.
Final Four Európskej ligy EHF v Hamburgu
finále:
THW Kiel - MT Melsungen 23:24 (12:13)
o 3. miesto:
Montpellier HB - SG Flensburg-Handewitt 30:32 (16:16)
