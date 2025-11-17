< sekcia Šport
Memphis bude minimálne dva týždne bez zraneného Moranta
Dvadsaťšesťročný rozohrávač má natiahnutý lýtkový sval na pravej nohe.
Autor TASR
Memphis 17. novembra (TASR) - Basketbalistom Memphisu Grizzlies bude minimálne dva týždne chýbať v zámorskej NBA Ja Morant. Dvadsaťšesťročný rozohrávač má natiahnutý lýtkový sval na pravej nohe.
Morant nedohral víkendové stretnutie s Clevelandom Cavaliers, nejde pritom o jeho prvé zranenie v aktuálnom ročníku. Vedenie klubu muselo pri početnej maródke angažovať na tento post Jahmaia Mashacka.
Morant patrí k štatistickým lídrom Memphisu, v tomto ročníku má priemer 17,9 bodu, 3,5 doskoku a 7,6 asistencie na zápas. Vedenie klubu informovalo, že jeho zdravotný stav prehodnotí približne o dva týždne. Informovala o tom agentúra AP.
