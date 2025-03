Memphis nečakane prepustil trénera Jenkinsa

Memphis 28. marca (TASR) - Basketbalistov Memphisu Grizzlies už nebude ďalej v NBA trénovať Taylor Jenkins. Vedenie klubu ho nečakane prepustilo dva týždne pred koncom základnej časti, hoci tím sa nachádza na 5. priečke Západnej konferencie, ktorá znamená priamy postup do play off.



Jenkins viedol Memphis takmer šesť rokov, od začiatku sezóny 2019/20. Zaznamenal bilanciu 250 víťazstiev a 214 prehier, žiaden iný kouč v histórii klubu nemá na konte viac triumfov. Do play off postúpil s tímom v rokoch 2021, 2022 i 2023. Grizzlies patrilo ešte v úvode mesiaca vo vyrovnanom strede Západnej konferencie druhé miesto, no prehrali štyri z uplynulých piatich duelov, keď im chýbal líder Ja Morant s poraneným zadným stehenným svalom. „Mimoriadne si ceníme Taylorov prínos pre tento klub a mesto za uplynulých šesť sezón. Toto bolo zložité rozhodnutie, prajeme mu len to najlepšie,“ uviedol generálny manažér Memphisu podľa nba.com.