Memphis neuspel piatykrát za sebou, Cleveland prehral v Oklahome City

NBA - sumáre:



Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 131:141 (30:45, 26:40, 43:29, 32:27)



najviac bodov: Turner 24, Hield 22, Mathurin 21 - Antetokunmpo 41 (12 doskokov), Holiday 20, Middleton 17







Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 111:100 (38:31, 24:22, 25:24, 24:23)



najviac bodov: Edwards 25, Anderson 23, Russell 19 - Morant 27 (11 asistencií, 10 doskokov), Brooks 17, Clarke 15







Miami Heat - Orlando Magic 110:105 (26:31, 24:28, 23:20, 37:26)



najviac bodov: Butler 29, Adebayo 20, Strus 17 - Banchero, F. Wagner a Anthony po 19







Oklahoma City Thunder - Cleveland Cavaliers 112:100 (27:25, 20:29, 31:24, 34:22)



najviac bodov: Gilgeous-Alexander 35, Jalen Williema 17, Giddey 15 - Garland 31 (13 asistencií), Mobley 23, Allen 13 (11 doskokov)







Golden State Warriors - Toronto Raptors 129:117 (34:36, 29:26, 35:32, 31:23)



najviac bodov: Curry 35 (11 asistencií), Thompson 29 (6 trojok), Kuminga 15 - VanVleet 28 (10 asistencií), Barnes 24, Siakam 21



New York 28. januára (TASR) - Basketbalisti Memphisu prehrali v noci na piatok v NBA na ihrisku Minnesoty 100:111. Druhý najlepší tím Západnej konferencie tak neuspel už v piatom stretnutí za sebou. Za vedúcim Denverom zaostáva o tri stretnutia, rovnaký odstup má od tretieho Sacramenta.Najviac bodov za víťazov dal Anthony Edwards - 25. Grizzlies nestačil ani výkon Ja Moranta, ktorý si pripísal triple double 27 bodov, 11 asistencií a 10 doskokov. Timberwolves uspeli v štyroch s uplynulých piatich stretnutí a dobre tak zvládajú absenciu opory Karla-Anthonyho Townsa. "zhodnotil duel podľa AP tréner Minnesoty Chris Finch.Dobrú formu potvrdil mladý tím Oklahomy City, ktorý zdolal doma Cleveland 112:100. Ťahúň tímu Shai Gilgeous-Alexander dal štvrtýkrát za sebou aspoň 30 bodov, tentokrát 35. Cavaliers chýbal zranený líder Donovan Mitchell. Thunder uspeli v šiestom z uplynulých ôsmich stretnutí a sú prví pod čiarou postupu do vyraďovacej časti, no s identickou percentuálnou úspešnosťou, akú má Utah. Jazz však odohrali o dva zápasy viac a jeden z nich dokázali vyhrať." pochvaľoval si tréner Oklahomčanov Mark Daigneault.Milwaukee uspelo na palubovke Indiany 141:131. Jannis Antetokunmpo oslávil informáciu, že opäť bude kapitánom v Zápase hviezd 41 bodmi a 12 doskokmi. Bucks dali už do polčasu 85 bodov, čo je sezónny rekord.