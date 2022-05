Memphis odvrátil prvú hrozbu vypadnutia, Antetokunmpo potiahol obhajcu

2. kolo play off NBA:



semifinále Východnej konferencie - 5. zápas:



Boston Celtics - Milwaukee Bucks 107:110 (26:28, 28:19, 32:30, 21:33)

najviac bodov: Tatum 34, Brown 26, Smart 15 - Antetokunmpo 40 (11 doskokov), Holiday 24, Portis 14 (15 doskokov)

/stav série: 2:3/



semifinále Západnej konferencie - 5. zápas:



Memphis Grizzlies - Golden State Warriors 134:95 (38:28, 39:22, 42:17, 15:28)

najviac bodov: Bane, Jackson a Jones po 21 - Thompson 19, Kuminga 17, Curry 14

/stav série: 2:3/

New York 12. mája (TASR) - Basketbalisti Memphisu zvíťazili v noci v piatom stretnutí 2. kola play off NBA nad Golden State vysoko 134:95. Stav semifinálovej série Západnej konferencie aj vďaka trojici 21-bodových strelcov znížili na 2:3, šiesty duel je na programe v piatok o 22.00 SELČ na palubovke Warriors.Desmond Bane, Jaren Jackson a Tyus Jones zaťažili konto súpera 21 bodmi. Grizzlies ťažili z výborného vstupu do zápasu, po úvodnej štvrtine viedli rozdielom 10 bodov a do polčasu ešte navýšili náskok na 27 bodov.Boston podľahol doma obhajcovi titulu Milwaukee 107:110. Bucks delí už len krok od postupu, v sérii vedú 3:2. Leví podiel na ich čerstvom triumfe mal Jannis Antetokunmpo, ktorý zaznamenal 40 bodov a 11 doskokov.citovala DPA Antetokunmpa.