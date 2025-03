Memphis povedie minimálne do konca sezóny Fín Iisalo

Memphis 29. marca (TASR) - Vedenie basketbalového klubu zámorskej NBA Memphis Grizzlies vymenovalo do pozície dočasného hlavného trénera minimálne do konca aktuálnej sezóny Tuomasa Iisala.



Dvadsaťštyriročný Fín pôsobil doteraz vo funkcii asistenta hlavného kouča Taylora Jenkinsa. Toho však vedenie klubu nečakane prepustilo dva týždne pred koncom základnej časti, hoci tím sa nachádza na 5. priečke Západnej konferencie, ktorá znamená priamy postup do play off. „Bolo to ťažké rozhodnutie, vzhľadom na napredovanie našich hráčov a celkových úspechov pod vedením Taylora,“ cituje oficiálna webstránka súťaže stanovisko Zacha Kleimana, prezidenta a generálneho manažéra basketbalových operácií Memphisu.



Iisalo je prvým fínskym koučom v NBA, súčasťou klubu je od júla 2024, keď prišiel ku Grizzlies po úspešnej trénerskej kariére v Európe. Oficiálny debut na lavičke absolvuje zo soboty na nedeľu, súperom Memphisu na domácej palubovke budú hráči Los Angeles Lakers.