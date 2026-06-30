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Memphis sa rozlúčil s Morantom, poslal ho do Portlandu
Dvadsaťšesťročný tvorca hry Morant je dvojkou draftu 2019 a má kariérový priemer 22,4 bodu na stretnutie, v uplynulých troch sezónach však za Memphis odohral len 79 duelov.
Autor TASR
Memphis 30. júna (TASR) - Americký basketbalista Ja Morant už nebude hrať v NBA za Memphis. Grizzlies svojho dlhoročného lídra vymenili do Portlandu.
Dvadsaťšesťročný tvorca hry Morant je dvojkou draftu 2019 a má kariérový priemer 22,4 bodu na stretnutie, v uplynulých troch sezónach však za Memphis odohral len 79 duelov. Príčinou neboli len zranenia, ale aj dve suspendácie od vedenia súťaže celkovo na 33 zápasov pre poškodenie dobrého obrazu ligy, keď sa na sociálnych sieťach objavili jeho videá ako narába so zbraňou. „Ďakujeme za všetky spomienky, nezabudnuteľné momenty a všetko, čo si odovzdal tomuto tímu a miestnej komunite,“ rozlúčil sa s Morantom klub z Memphisu podľa ESPN.
Portland poslal na oplátku Grizzlies veterána Jeramiho Granta a ďalšieho krídelníka Krisa Murrayho. Nie je vylúčené, že Morant sa stane predmetom ďalšej výmeny, keďže Portland má pretlak rozohrávačov. V tíme sú aj hviezdni veteráni Damian Lillard a Jrue Holiday a taktiež trojka draftu roku 2023 Scoot Henderson.
Dvadsaťšesťročný tvorca hry Morant je dvojkou draftu 2019 a má kariérový priemer 22,4 bodu na stretnutie, v uplynulých troch sezónach však za Memphis odohral len 79 duelov. Príčinou neboli len zranenia, ale aj dve suspendácie od vedenia súťaže celkovo na 33 zápasov pre poškodenie dobrého obrazu ligy, keď sa na sociálnych sieťach objavili jeho videá ako narába so zbraňou. „Ďakujeme za všetky spomienky, nezabudnuteľné momenty a všetko, čo si odovzdal tomuto tímu a miestnej komunite,“ rozlúčil sa s Morantom klub z Memphisu podľa ESPN.
Portland poslal na oplátku Grizzlies veterána Jeramiho Granta a ďalšieho krídelníka Krisa Murrayho. Nie je vylúčené, že Morant sa stane predmetom ďalšej výmeny, keďže Portland má pretlak rozohrávačov. V tíme sú aj hviezdni veteráni Damian Lillard a Jrue Holiday a taktiež trojka draftu roku 2023 Scoot Henderson.