Meno presahujúce hranice športu, David Beckham, oslavuje narodeniny

Londýn 2. mája (TASR) - Jeden z najznámejších anglických futbalistov David Beckham oslávi v piatok 2. mája svoje 50. narodeniny. Bývalá hviezda Manchestru United, Realu Madrid, LA Galaxy, AC Miláno a Paríža Saint-Germain je považovaná za jednu z najväčších ikon svetového futbalu. Jeho meno presahuje hranice športu – stal sa globálnym symbolom elegancie, úspechu a angažovanosti v charitatívnych aktivitách, móde aj biznise.



David Beckham je majstrom Anglicka, Španielska i Francúzska a v roku 1999 získal s Manchestrom United aj prestížnu trofej Ligy majstrov UEFA a pomohol tak klubu k treble. Bol tiež dlhoročným kapitánom anglickej reprezentácie, ktorú viedol v mnohých medzinárodných turnajoch. V roku 2003 mu bola za zásluhy v športe udelená pocta Rad britského impéria (OBE). V roku 2008 ho uviedli do Siene slávy anglického futbalu, čím sa oficiálne zaradil medzi legendy tohto športu v jeho kolíske.



David Robert Joseph Beckham sa narodil 2. mája 1975 v Londýne. Už od detstva prejavoval výnimočný záujem o futbal. Vyrastal v rodine vášnivých fanúšikov Manchestru United a jeho detským snom bolo obliekať práve dres tohto klubu. Po pôsobení v prípravke si ho všimol mládežnícky systém United, v ktorom sa naplno rozvíjal jeho futbalový talent. V roku 1992 debutoval v prvom tíme a stal sa pevnou súčasťou tzv. „Class of '92" – generácie mladých hráčov United spolu s Ryanom Giggsom, Paulom Scholesom, Nickym Buttom a bratmi Nevilleovcami.



V drese United odohral viac než 250 ligových zápasov. Preslávil sa výnimočnou technikou, presnými centrami a ikonickými priamymi kopmi. Jeho gól z polovice ihriska na pôde Wimbledonu v roku 1996 patrí medzi najpamätnejšie momenty v histórii Premier League. S Manchestrom United získal šesť anglických titulov, dvakrát triumfoval v Pohári FA a stal sa symbolom klubu.



V roku 2003 prestúpil do Realu Madrid, v ktorom sa stal súčasťou tímu „Galácticos“ – spolu s hráčmi ako Zinedine Zidane, Ronaldo, Figo či Roberto Carlos. V Španielsku sa mu podarilo vyhrať La Ligu a stal sa populárnou osobnosťou aj mimo ihriska. Jeho marketingová hodnota rástla a Beckham sa stal tvárou mnohých medzinárodných značiek.



V roku 2007 podpísal zmluvu s klubom LA Galaxy v USA a vybojoval dva ligové tituly. Tento krok mal zásadný vplyv na rozvoj futbalu v Severnej Amerike. Beckham výrazne prispel k zvýšeniu popularity MLS. Počas pôsobenia v USA hosťoval aj v talianskom AC Miláno. Kariéru zakončil v roku 2013 vo farbách Paríža Saint-Germain a pridal posledný ligový titul.



V reprezentácii Anglicka odohral 115 zápasov a strelil 17 gólov. Bol kapitánom národného tímu v rokoch 2000 až 2006, hral na troch majstrovstvách sveta (1998, 2002, 2006) a dvoch európskych šampionátoch (2000, 2004). Fanúšikovia si ho pamätajú pre jeho emócie, odhodlanie a líderstvo na ihrisku, ako aj za nezabudnuteľný gól z priameho kopu proti Grécku v kvalifikácii na MS 2002.



Po ukončení hráčskej kariéry sa Beckham aktívne venuje podnikaniu a charite. V roku 2018 sa stal spolumajiteľom klubu Inter Miami CF, kde momentálne pôsobí ďalší futbalový velikán Lionel Messi. V roku 2019 kúpil podiel vo štvrtoligovom anglickom klube Salford City, čím sa pripojil k svojim bývalým spoluhráčom z Manchestru.



Je tiež dlhoročným ambasádorom UNICEF, podporuje viaceré kampane zamerané na zdravie, vzdelanie a ochranu práv detí po celom svete. Okrem toho sa venuje módnemu biznisu. S manželkou Victoriou Beckham, bývalou členkou skupiny Spice Girls a úspešnou módnou návrhárkou, patria medzi najvplyvnejšie páry sveta. Majú štyri deti – Brooklyna (1999), Romea (2002), Cruza (2005) a dcéru Harper (2011).



David Beckham zostáva aj po ukončení kariéry výnimočnou osobnosťou – ikonou futbalu, štýlu, ale aj ľudskosti.