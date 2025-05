Mensah odchádza z Banskej Bystrice, posilnil Spartu Praha

Praha 30. mája (TASR) - Dvadsaťjedenročný ghanský futbalový obranca Ivan Mensah odchádza po viac ako roku z MFK Dukla Banská Bystrica. Jeho novým pôsobiskom sa stala AC Sparta Praha, kde podpísal viacročný kontrakt.



Mensah odohral za Duklu 23 ligových stretnutí, zaznamenal v nich dva góly. „Myslím si, že je to krok správnym smerom – pokiaľ ide o mňa a moju kariéru. Je to fantastický klub s bohatou históriou a byť jeho súčasťou pre mňa znamená naozaj veľa. Mám množstvo úžasných spomienok – od krásnych chvíľ až po tie ťažšie. Fanúšikom Banskej som vždy odovzdával všetko s odhodlaním a vášňou. Vyrástol som nielen ako hráč, ale aj ako človek a som vďačný za každú skúsenosť. Ich podporu som cítil v ťažkých časoch a v tých dobrých som cítil ich uznanie. Veľa to pre mňa znamenalo. Tento klub a všetko, čo mi dal, zostane vo mne navždy,“ vyjadril sa Ghančan pre oficiálnu klubovú webstránku Banskej Bystrice.



Na úvod svojho angažmánu sa zapojí do prípravy B-tímu. „Ivan je rýchlostný typ stredného obrancu, svojou vysokou postavou a silou v súbojoch je víťazným typom hráča, ktorý by mal zapadnúť do nášho systému. Letnú prípravu odštartuje v B-tíme Sparty, kde bude mať priestor a príležitosť na aklimatizáciu v klube,“ uviedol na jeho adresu dočasný športový riaditeľ Sparty Tomáš Sivok.