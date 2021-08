Mensahová Stocková je olympijská víťazka kategórie do 68 kg

zápasenie, ženy



voľný štýl do 68 kg



finále:



Tamyra Mensahová Stocková (USA) - Blessing Oborududuová (Nigéria) 4:1







o 3. miesto:



Alla Čerkasovová (Ukr.) - Sara Došová (Jap.) 2:0 na lopatky



Meerim Žumanazarovová (Kirg.) - Battsetseg Soronzonboldová (Mong.) 10:1 na lopatky





Tokio 3. augusta (TASR) - Americká zápasníčka Tamyra Mensahová Stocková triumfovala na OH 2020 v Tokiu v kategórii do 68 kg. V utorkovom finále zvíťazila nad Blessing Oborududuovou z Nigérie 4:1 na body. Bronz vybojovali Ukrajinka Alla Čerkasovová a Meerim Žumanazarovová z Kirgizska.Mensahová Stocková vyradila v 1. kole obhajkyňu titulu z Ria 2016, domácu Saru Došovú (10:0), vo štvrťfinále zvíťazila na technickú prevahu aj nad Číňankou Feng Čao, v semifinále suverénne zdolala exmajsterku sveta Čerkasovovú 10:4 na body a vo finále si poradila aj s Oborududuovou. Pre USA vybojovala iba druhé olympijské zlato v ženskom zápasení v histórii, na OH 2016 triumfovala do 53 kg jej krajanka Helen Maroulisová. V súboji o bronz Čerkasovová položila na lopatky Došovú, Žumanazarovová rovnakým spôsobom zdolala Battsetseg Soronzonboldovú z Mongolska.