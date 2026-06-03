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Menšík bude súperom Zvereva v semifinále dvojhry

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Český tenista Jakub Menšík. Foto: TASR/AP

Menšík po päťsetovom triumfe nad Argentínčanom Marianom Navonem v 2. kole Roland Garros zostal ležať na kurte v kŕčoch a z areálu odišiel na invalidnom vozíku.

Autor TASR
Paríž 3. júna (TASR) - Český tenista Jakub Menšík bude v piatok súperom Nemca Alexandra Zvereva v semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Vo štvrťfinále zdolal na parížskej antuke v pozícii nasadenej dvadsaťšestky brazílskeho tínedžera Joaa Fonsecu 6:4, 6:3, 7:6 (3). Pre 20-ročného Manšika je to životný úspech na podujatiach veľkej štvorky, vlani vyhral prestížne podujatie Masters 1000 v Miami.

Menšík po päťsetovom triumfe nad Argentínčanom Marianom Navonem v 2. kole Roland Garros zostal ležať na kurte v kŕčoch a z areálu odišiel na invalidnom vozíku. Dokázal sa však zmobilizovať a vo francúzskej metropole je katom favoritov. „Bol som dehydrovaný a musel som doplniť veľké množstvo tekutín. Vrátil som sa však silnejší a v ďalšom priebehu turnaja som vyradil Alexa De Minaura i Andreja Rubľova. Proti Fonsecovi som podal jeden z najlepších výkonov v kariére," uviedol Čech pre akreditované médiá.



muži - dvojhra - štvrťfinále:

Jakub Menšík (ČR-26) - Joao Fonseca (Br.-28) 6:4, 6:3, 7:6 (3)
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