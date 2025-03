Menšík zdolal Djokoviča vo finále v Miami

dvojhra - finále:



Jakub Menšík (ČR) - Novak Djokovič (Srb.-4) 7:6 (4), 7:6 (4)

Miami 31. marca (TASR) - Český tenista Jakub Menšík triumfoval na prestížnom podujatí ATP Masters 1000 v Miami. Iba 19-ročný talent tak znemožnil získať Novakovi Djokovičovi stý turnajový triumf, Srba zdolal dvakrát 7:6.Djokovič si tak musí počkať na míľnik, ktorý by dosiahol ako tretí hráč v histórii. Viac turnajových titulov ako on majú na konte iba Jimmy Connors z USA (109) a Švajčiar Roger Federer (103). Predchádzajúce 99. víťazstvo dosiahol na vlaňajšej olympiáde v Paríži.Menšík pred týmto duelom prehral so Srbom oba vzájomné zápasy, v Miami však podal výborný výkon a získal prvý titul v kariére. Po premenenom mečbale sa zvalil na kurt, ale rýchlo sa postavil a utekal sa objať so svojím súperom.,“ uviedol Menšík pri slávnostnom ceremoniáli.Stal sa prvým českým víťazom kategórie Masters po dvadsiatich rokoch od Tomáša Berdycha, ktorý vtedy oslavoval v Paríži. Na turnaji na tejto úrovni zvíťazil ako deviaty najmladší v histórii, vo svetovom rebríčku vyletí z 54. miesta na 24. „,“ dodal. Vo finále na okruhu ATP uspel na druhý pokus, vlani vo februári prehral na turnaji v Dauhá.