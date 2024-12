Menšík získal ocenenie Nováčik roka ATP, najlepší tréner je Russell

Londýn 11. decembra (TASR) - Český tenista Jakub Menšík získal ocenenie Nováčik roka na okruhu ATP. Z ceny pre najlepšieho trénera sa tešil Američan Michael Russell, ktorý doviedol svojho krajana a zverenca Taylora Fritza ku kariérovému maximu – štvrtému miestu vo svetovom rebríčku.



Menšík sa stal len druhým Čechom v histórii, ktorý obdržal ocenenie pre najlepšieho nováčika. Predtým sa z neho tešil Jiří Veselý v roku 2013. "Som super šťastný a poctený. Za hlasy, za podporu a lásku všetkých fanúšikov na celom svete chcem povedať veľké ďakujem. Znamená to pre mňa veľa," povedal 19-ročný mladík pre oficiálny web ATP Tour.



Český tenista na seba upozornil na februárovom turnaji v Dauhe, kde postupne zdolal Andyho Murrayho, Andreja Rubľova a Gaela Monfilsa. Vo finále potom prehral s Karenom Chačanovom. "Týždeň v Dauhe bude pre mňa nezabudnuteľný. Myslím si, že do budúcnosti mi tento turnaj ukázal, že môžem hrať s takými hráčmi a čoskoro môžem byť na vrchole," dodal Menšík, ktorý zakončil rok na 48. priečke svetového rebríčka.



Fritz bol finalista grandslamového US Open a získal tituly na turnajoch ATP 250 v Eastbourne a Delray Beach. Okrem toho vyrovnal najvyššie umiestnenie Američana v mužskom rebríčku od roku 2006, keď na rovnakej štvrtej priečke figuroval James Blake. "Je to úžasné. Som poctený, že za mňa hlasovali hviezdni tréneri ATP, znamená to pre mňa veľa. Všetci pracujeme naozaj tvrdo. Trávime veľa hodín tým, aby boli hráči v čo najlepšej pozícii a maximalizovaním ich talentu, takže je pekné za to dostať uznanie," konštatoval Russell.