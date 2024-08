Mercedes potvrdil, že Hamiltona po odchode nahradí 18-ročný Antonelli

Monza 31. augusta (TASR) - Taliansky mladík Kimi Antonelli sa od roku 2025 stane tímovým kolegom Georgea Russella v Mercedese. Nemecká stajňa v sobotu potvrdila, že v kokpite nahradí sedemnásobného šampióna F1 Lewisa Hamiltona, ktorý po sezóne odíde do Ferrari.



Osemnásťročný Antonelli tento rok vyhral dvakrát v nižšej F2. Vo svojom piatkovom debute v najprestížnejšom seriáli na VC Talianska havaroval, no šéf Mercedesu Toto Wolff povedal, že na rozhodnutie tímu to nemá žiadny vplyv. "Naozaj sa teším, že v roku 2025 bude mojím partnerom Kimi. Viem, akou veľkou oporou bol pre mňa Lewis počas mojich juniorských rokov a odkedy sme boli tímoví kolegovia. Veľa som sa od neho naučil a dúfam, že podobnú rolu zohrám aj pre Kimiho," citovala Russella agentúra Reuters.



Talian preskočil F3 a z kategórie Regional smeroval priamo do F2. "Je úžasný pocit byť vyhlásený za jazdca Mercedesu po Georgovom boku pre rok 2025. Dostať sa do F1 je sen, ktorý som mal už ako malý chlapec," tešil sa Antonelli.