Mercer skóroval v 7. zápase za sebou: Hrať s Tatarom je zábava

New York 2. marca (TASR) - Kanadský hokejista Dawson Mercer z New Jersey Devils dosiahol v stretnutí NHL na ľade Colorada (7:5) štyri body za gól a tri asistencie. Dvadsaťjedenročný útočník skóroval v siedmom zápase za sebou a už len jeden duel s presným zásahom mu chýba na vyrovnanie rekordu Paula Gardnera (8 v sezóne 1977/1978) s najdlhšou gólovou sériu v histórii Devils/Rockies/Scouts.



"Hrať vo formácii s Tomášom Tatarom a Nicom Hischierom je zábava. Darí sa celému nášmu útoku a chceme v tom pokračovať aj ďalej," povedal Mercer podľa nhl.com. Kanaďan zaznamenal v tejto sezóne už 43 bodov (20+23) a prekonal svoje kariérne maximum z minulého ročníka. Vtedy ako nováčik dosiahol 42 bodov.



"V každom stretnutí chcem prispieť v ofenzíve, ale zároveň byť zodpovedným hráčom aj vzadu," uviedol Mercer, ktorý sa vyjadril aj k tomu, že New Jersey takmer stratili štvorgólový náskok: "Myslím si, že je sa z toho poučíme. Hlavné je, že sme to udržali. Odviedli sme dobrú prácu."



Devils dosiahli v 60. zápase už svoje 40. víťazstvo. Zlepšili tak rekord klubu zo sezóny 2008/2009, keď na rovnaký počet triumfov potrebovali 62 duelov.







