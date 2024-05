Merežko a Archambault si budú obliekať dres Plzne

Plzeň 3. mája (TASR) - Ukrajinský obranca Igor Merežko a kanadský útočník Olivier Archambault si budú v novej sezóne obliekať dres Škody Plzeň. Na západe Čiech podpísali ročnú zmluvu.



Obaja hrali v uplynulej sezóne za Spišskú Novú Ves. "Olivera sme dlho sledovali a myslíme si, že je to hráč s veľkými individuálnymi schopnosťami. Vie dať gól, ale aj skvelou prihrávkou nájsť spoluhráčov. K tomu má veľmi dobrý pohyb, takže veríme, že bude posilou. Igor je na tom podobne. Vysoký hráč, pravák, navyše neskutočne produktívny. K tomu má skúsenosti aj s kanadským hokejom, kde dlho pôsobil. Na Slovensku mal dobré čísla, takže veríme, že si to prenesie aj do Plzne," uviedol pre klubový web generálny manažér Martin Straka.