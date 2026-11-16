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Merida nahradil v nominácii Španielska Davidovicha Fokinu
Šestnásty hráč svetového rebríčka Davidovich Fokina sa rozhodol odstúpiť z tímu pre pretrvávajúce zdravotné problémy.
Autor TASR
Madrid 16. novembra (TASR) - Španielska tenisová federácia (RFET) v pondelok oznámila zmenu v nominácii na finálový turnaj Davisovho pohára. Zraneného Alejandra Davidovicha Fokinu nahradil 22-ročný Daniel Merida.
Šestnásty hráč svetového rebríčka Davidovich Fokina sa rozhodol odstúpiť z tímu pre pretrvávajúce zdravotné problémy. „Ako mnohí z vás vedia, táto sezóna nebola z fyzického hľadiska jednoduchá a zranenia ma už niekoľkokrát prinútili prestať hrať. Moje telo stále potrebuje viac času, kým budem môcť opäť súťažiť,“ uviedol na sociálnej sieti X.
Jeho náhradníkovi Meridovi patrí v renkingu 42. miesto. V nominácii doplní tím, ktorého lídrami sú Carlos Alcaraz a Rafael Jodar, pripomenula agentúra AFP. Finálový turnaj Davisovho pohára sa uskutoční v talianskej Bologni od 24. do 29. novembra. Španieli, ktorí vlani obsadili druhú priečku, nastúpia vo štvrťfinále proti Rakúsku.
Šestnásty hráč svetového rebríčka Davidovich Fokina sa rozhodol odstúpiť z tímu pre pretrvávajúce zdravotné problémy. „Ako mnohí z vás vedia, táto sezóna nebola z fyzického hľadiska jednoduchá a zranenia ma už niekoľkokrát prinútili prestať hrať. Moje telo stále potrebuje viac času, kým budem môcť opäť súťažiť,“ uviedol na sociálnej sieti X.
Jeho náhradníkovi Meridovi patrí v renkingu 42. miesto. V nominácii doplní tím, ktorého lídrami sú Carlos Alcaraz a Rafael Jodar, pripomenula agentúra AFP. Finálový turnaj Davisovho pohára sa uskutoční v talianskej Bologni od 24. do 29. novembra. Španieli, ktorí vlani obsadili druhú priečku, nastúpia vo štvrťfinále proti Rakúsku.