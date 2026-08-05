Merida postúpil do 2. kola turnaja ATP Masters 1000 v Montreale

muži - dvojhra - 1. kolo:



Terence Atmane (Fr.) - Jack Draper (V. Brit.) 6:3, 2:6, 6:2, Botic van de Zandschulp (Hol.) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) 6:2, 3:6, 6:3, Tallon Griekspoor (Hol.) - Lorenzo Sonego (Tal.) 7:6 (5), 7:5, Fábián Marozsán (Maď.) - Šintaró Močizuki (Jap.) 6:4, 6:3, Sebastian Baez (Arg.) - Mattia Bellucci (Tal.) 7:5, 6:3, Jenson Brooksby (USA) - Adam Walton (Austr.) 6:3, 6:4, Stefanos Tsitsipas (Gréc.) - Martin Damm (USA) 6:4, 6:4, Hubert Hurkacz (Poľ.) - Marcos Giron (USA) 7:5, 4:6, 6:2, Thiago Agustin Tirante (Arg.) - Duncan Chan (Kan.) 6:3, 1:6, 7:6 (3), Zachary Svajda (USA) - Denis Shapovalov (Kan.) 4:6, 6:4, 3:0 - skreč, Jacob Fearnley (V.Brit.) - Adrian Mannarino (Fr.) 7:6 (3), 6:4, Valentin Royer (Fr.) - Pablo Carreno Busta (Šp.) 1:6, 7:5, 6:2, Alexei Popyrin (Austr.) - Roman Andres Burruchaga (Arg.) 4:6, 7:5, 6:3, Daniel Merida (Šp.) - Liam Draxl (Kan.) 3:6, 6:4, 6:4, Juan Manuel Cerundolo (Arg.) - Hamad Medjedovič (Srb.) 6:4, 6:2



2. kolo: Šang Ťün-čcheng (Čína) - Andrej Rubľov (Rus.-10) 7:5, 4:6, 7:6 (5), Jiří Lehečka (ČR-8) - Vít Kopřiva (ČR) 6:4, 6:2, Brandon Nakashima (USA-28) - Daniel Altmaier (Nem.) 6:2, 6:1, Alex de Minaur (Austr.) - James Duckworth (Austr.) 6:2, 7:6 (6), Frances Tiafoe (USA-15) - Marin Čilič (Chorv.) 5:7, 6:2, 6:2, Luciano Darderi (Tal.-19) - Gabriel Diallo (Kan.) 6:4, 2:3, Yannick Hanfmann (Nem.) - Flavio Cobolli (Tal.-6) 7:6 (5), 7:6 (2), Alexander Blockx (Belg.-27) - Jaume Munar (Šp.) bez boja

ontreal 5. augusta (TASR) - Taliansky tenista Flavio Cobolli nepotvrdil pozíciu nasadenej šestky a na turnaji ATP Masters 1000 v Montreale vypadol už v 2. kole. Nad jeho sily bol Nemec Yannick Hanfmann, ktorý zvíťazil 7:6 (5), 7:6 (2).Druhé kolo bolo konečnou aj pre Rusa Andreja Rubľova. Desiateho nasadeného hráča vyradil Číňan Šang Ťün-čcheng po trojsetovej bitke 7:5, 4:6, 7:6 (5).