Merino rozhodol derby Arsenal - Chelsea

Londýn 17. marca (TASR) - Futbalisti Arsenalu si v 211. londýnskom derby s Chelsea pripísali 84. víťazstvo a udržali si štvorbodový náskok v tabuľke pred tretím Nottinghamom. V nedeľňajšom súboji boli aktívnejší, vypracovali si viacero šancí a o ich triumfe rozhodla hlavička Mikela Merina.



Španielsky reprezentant sa presadil v 20. minúte, keď si pri rohu nabehol na prvú žŕdku a oblúčikom k zadnej tyčke preloboval brankára Roberta Sancheza. Pre dvadsaťosemročného univerzála to bol už šiesty presný zásah od letného príchodu na Emirates Stadium. Merino v minulosti nastupoval najmä na pozícii defenzívneho stredopoliara a v strede poľa, no v Arsenale má ofenzívnejšie úlohy a pri absenciách Kaia Havertza a Gabriela Jesusa nastupuje dokonca na hrote útoku. Svoj výkon mohol skrášliť aj druhým gólom po hodine hry, no na jeho volej výborne zareagoval Sanchez a na čiare ho vyrazil. "Robert predviedol skvelý zákrok, nemal to ľahké a musel sa presunúť od jednej žrde k druhej. Mohol som mať dva góly v tejto novej pozícii útočníka, ktorá je pre mňa stále trochu zvláštna," povedal v rozhovore pre Stadium Astro.



Jeho výkon v derby vyzdvihol aj tréner Arsenalu Mikel Arteta. "Spôsob, akým k tomu pristupuje, je neuveriteľný. Chce všetkému porozumieť a učiť sa z toho. Celý čas je k sebe veľmi kritický. Realita je taká, že nám vyhráva zápasy. Som veľmi spokojný s jeho prínosom," povedal o svojom krajanovi a "núdzovom útočníkovi" Merinovi.



Arteta sa mohol opäť spoľahnúť na štandardné situácie, na ktorých jeho tím pracuje so špecializovaným trénerom Nicolasom Joverom. Merinov gól bol pre Arsenal v prebiehajúcej sezóne už jedenásty z rohov vo všetkých súťažiach. "Na niečo podobnom sme pracovali, aj keď musím priznať, že tam bolo plánované iné zakončenie. No sme radi, že to tam padlo. Sme šťastní, že sme v týchto situáciách tak plodní, pretože máme v útoku veľa zranení," uviedol Arteta pre klubový web.



Jeho zverenci bodovali v lige naplno prvýkrát po troch zápasoch a v tabuľke sú na druhom mieste o 12 bodov za prvým Liverpoolom. Tretí Nottingham má o štyri body menej a štvrtá Chelsea stráca na Arsenal už deväť bodov. "Blues" majú náskok jeden bod pred Manchestrom City a dva pred Newcastlom, ktorý odohral o zápas menej. "Bol to ťažký zápas. Prvých dvadsať minút boli lepší, no myslím si, že potom sme mali viac z hry my. No na výhru potrebujeme dávať góly," povedal Moises Caicedo.