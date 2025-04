Merino trénoval pred semifinále proti PSG s Arsenalom

Londýn 28. apríla (TASR) - Futbalisti Arsenalu dostali pred utorkovým úvodným semifinálovým zápasom Ligy majstrov proti Parížu St. Germain pozitívnu správu. Španielsky reprezentant Mikel Merino sa zapojil do pondelkového tréningu a jeho štart v domácom dueli na Emirates Stadium je tak opäť v hre.



Merino vynechal predchádzajúci ligový duel proti Crystal Palace pre zdravotné problémy. Tréner londýnskeho klubu Mikel Arteta po remíze 2:2 uviedol, že nie je isté, či bude stredopoliar pripravený nastúpiť proti francúzskemu majstrovi. Podľa britských médií by Merino mohol obsadiť miesto v strede poľa, keďže Thomas Partey má disciplinárny trest. Do útoku by sa mohol posunúť Leandro Trossard, ktorý skóroval štyrikrát v posledných štyroch ligových zápasoch.



Na tréningu sa objavil aj obranca Ben White, ktorý proti Crystal Palace takisto chýbal. Naopak, taliansky stopér Riccardo Calafiori zostáva mimo hry. Odveta semifinále je na programe v utorok 7. mája v Paríži. Informácie priniesla agentúra DPA.