Mériová postúpila do štvrťfinále tenisovej dvojhry

Essen 22. júla (TASR) - Piaty súťažný deň na 32. Svetových univerzitných hrách FISU v nemeckom regióne Porýnie-Porúrie sa podaril obrat v zápase o postup do štvrťfinále tenisovej dvojhry Eszter Mériovej, osobný rekord si zaplával Joseph Oliver Gray, prvý zápas v skupine tesne prehrali plážoví volejbalisti, ženské stolnotenisové trio postúpilo a atléti naznačili medailové ambície.



Na tenisových kurtoch v Essene hrala Mériová o postup do štvrťfinále dvojhry proti šiestej nasadanej Francúzke Alice Robbeovej. Po prvom prehratom sete 3:6, zapla študentka Texaskej univerzity v americkom Austine na vyššie obrátky a ďalšie dva sety vyhrala hladko 6:1. Mériová postúpila medzi najlepšiu osmičku rovnako ako vo štvorhre s Martinou Marušinovou a v štvrťfinále dvojhry ju čaká Britka Eliz Maloneyová.



Najmladší člen výpravy Joseph Oliver Gray si na 100 m motýlik zaplával svoje maximum 55,87 a skončil na 38. mieste. V rovnakej disciplíne časom 58,10 obsadil Radoslav Polčič 49. miesto. Laura Benková zvládla 200 m voľný spôsob za 2:05,19 a patrilo jej 26. pozícia. Sabina Kupčová na 200 m polohové preteky obsadila 22. miesto časom 2:22,70. Prsiarsku päťdesiatku zaplával Phillip William Osadský v čase 28,90 a získal konečné 31. miesto. V dobrom svetle sa ukázala miešaná štafeta na 4x100 m voľný spôsob v zložení Jakub Poliačik, Radoslav Polčič, Zora Ripková a Sabina Kupčová, ktorá doplávala na 14. mieste časom 3:39,38.



Na kurtoch plážového volejbalu v Duisburgu sa postavili na prvý zápas Adrián Petruf s Dominikom Patrikom Jančokom proti litovskej dvojici Danielius Cumakas, Karolis Palubinskas. V prvom sete za stavu 18:18 získali Slováci sériu troch bodov za sebou a set vyhrali 21:18. V druhom sete Litovčania ušli sériou štyroch bodov, náskok si udržali až do konca setu, ktorý vyhrali 21:17 a zrovnali stav setov na 1:1. V rozhodujúcom sete do 15 bodov bol rozhodujúci moment za stavu 5:5, keď Litovčania získali trojbodový náskok. Petruf s Jančokom ešte dotiahli na 11:12, no záver setu patril súperom a slovenská dvojica tesne prehrala 12:15. „Očakávali sme, že to bude vyrovnaný zápas. V prvom sete sa hráči oťukávali, zisťovali sme kto čo hrá, vyhrali sme ho v koncovke. V druhom sete prevzali iniciatívu Litovčania. Tie-break ako vždy býva nevyspytateľný a vyšiel viac práve Litve,“ zhodnotil zápas tréner Ľuboš Nemec.



V prvom zápase stolnotenisovej miešanej štvorhry v Messe Essen prehrala dvojica Jakub Zelinka, Ema Labošová s dvojicou neutrálnych športovcov Vladimir Sidorenko, Jelizabet Abraamianová 3:0 a nepodaril sa im postup do štvrťfinále. Natália Grigelová vyhrala posledný skupinový duel nad Čiľankou Catalinou Muňozovou 3:1 a spolu s Emou Labošovou štvorhru nad rumunskou dvojicou Andrea Teglas, Evelyn Ungvariová pomerom 3:1. Mužská dvojica Jakub Zelinka s Jakubom Goldírom vyzvali nemecký pár Kirill Fadejev, Benno Öhme, no prehrali 1:3. Ženské trio Ema Labošová, Natalia Grigelová, Adriana Illášová nastúpilo do prvých vyraďovacích zápasov vo dvojhre a všetky cez svoje súperky postúpili do top 64.



Atletické súťaže na štadióne v Bochume odštartovali rozbehmi mužov na 400 metrov cez prekážky. Veľkým slovenským medailovým prísľubom je Patrik Dömötör, ktorý v poslednom rozbehu po vypustenom cieli skončil druhý a v celkovom poradí časom 50,55 figuroval na ôsmom mieste. Semifinále pobeží v utorok 22. júla o 17.05. Na hladkej štvorstovke si Tomáš Grajcarík zabehol v rozbehu osobné maximum 47,09 a do semifinále postúpil ako tretí z rozbehu. Na 100-metrovom šprinte mal slovenský univerzitný tím dvojnásobné zastúpenie v mužských i ženských rozbehoch. Slovenské šprintérky potvrdili svoje kvality, keď obe postúpili do semifinále. Delia Farajpourová vyhrala rozbeh a Viktória Strýčková skončila druhá. Mužskí stovkári Jakub Nemec a Filip Federič sa neprebojovali do semifinále. Nemec zabehol čas 10,77 a Federič o stotinu lepšie 10,76. Obaja sa predstavia ešte na trati 200 m. Do finálovej osmičky v skoku do diaľky sa neprebojovala Michaela Comová, ktorá v kvalifikácii zo šiestich pokusov skočila najlepší 582 cm, pričom na postup bol potrebný výkon na úrovni 612 cm. Rovnako sa z kvalifikácie nepodarilo postúpiť dvom slovenským zástupkyniam vo vrhu guľou. Natália Váleková skončila s maximom 13,48 na 24. mieste a Monika Marjová s najlepším hodom 13,44 na 26. mieste.