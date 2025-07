Mériová vybojovala zlato vo dvojhre: Je to šialené

Rýn–Porúrie 26. júla (TASR) - Slovenská tenistka Eszter Mériová zvíťazila vo finále dvojhry na 32. Svetových univerzitných hrách FISU v Nemecku. Na kurtoch v Essene zdolala Rusku Alevtinu Ibragimovovú 6:3, 1:6 a 7:5.



Dvadsaťdvaročná študentka Texaskej univerzity vybojovala pre Slovensko vôbec prvú trofej v univerzitnej tenisovej dvojhre. „Som vyčerpaná, ale som nesmierne šťastná že som pre Slovensko vybojovala zlatú medailu. Je to šialené, som šťastná, ale je to veľmi veľký moment pre mňa,“ uviedla Mériová tesne po zápase na kurte.



Slovenku držalo v úvode finálového zápasu podanie, potom síce prišiel nevydarený druhý set, ale rozhodujúce dejstvo patrilo jej. „Určite bol kľúčový prvý set. V druhom sete som mentálne trochu vypla. A dôležitý bol koniec tretieho setu, keď sa mi podarilo dostať sa do flow. Vôbec som nevnímala som, čo sa okolo mňa deje, len som hrala každú loptu na maximum. Mentálne mi veľmi pomohlo semifinále, pretože malo rovnaký priebeh. Verila som si, že keď som to dokázala vtedy vyhrať dám to aj teraz. Zlato z univerziády pre mňa znamená veľmi veľa a som pyšná na seba aj celý tím, že sme sa vedeli nastaviť a ukázali, že aj pre malé Slovensko sa dá získať zlato na tenisovom turnaji. Celý turnaj mi dodal veľa sebavedomia, že viem vyhrávať takéto ťažké zápasy pred publikom na centrálnom dvorci a je to motivácia, že tvrdá práca sa vyplatí,“ vyjadrila sa Mériová pre Slovenskú asociáciu univerzitného športu.



S historickou medailou bol spokojný aj tréner Ivan Košec: „V prvom rade chcem povedať, že je to fantastický úspech pre Eszter, pre slovenský tenis a pre Slovensko. Klobúk dole pred Eszter, ktorá okrem dvojhry absolvovala aj ženskú aj mix štvorhru za 10 dní odohrala 11 zápasov. V dvojhre nemala vôbec ľahký žreb. Od prvého kola mala ťažké súperky. Vo finále ukázala, že je neuveriteľná bojovníčka, vyspelá takticky aj mentálne a zaslúžene vyhrala.“



V súčte spolu s výsledkom zo štvorhry, získalo Slovensko v tímovej súťaži krajín striebro. Zlato si vybojovalo Japonsko a bronz Keňa.