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Merlier po druhom triumfe za sebou: Bolo to náročné
Nedeľňajšia deviata etapa povedie pelotón cez 186 km dlhý kopcovitý profil z Malemortu do Usselu.
Autor TASR
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Bergerac 11. júla (TASR) - Belgický cyklista Tim Merlier triumfoval v sobotňajšej ôsmej etape 113. ročníka Tour de France. Jazdec tímu Soudal Quick-Step bol najrýchlejší v záverečnom špurte 180 km dlhej trasy pred druhým Biniamom Girmayom zo stajne NSN Cycling Team a tretím Olavom Kooijom z Decathlon CMA CGM Team. Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar z tímu SAE Emirates-XRG.
Ôsmy deň „Starej dámy“ ponúkol ďalšiu príležitosť pre špurtérov. Do denného úniku sa opäť dostal Jakub Otruba z tímu Caja Rural - Seguros RGA. K 28-ročnému Čechovi, ktorý debutuje na najslávnejších etapových pretekoch, sa pridali Francúz Thibault Guernalec zo stajne TotalEnergies a Belgičan Liam Slock z Lotto Intermarche.
Na trase z Perigueux do Bergeracu si organizátori pripravili len dve vrchárske prémie štvrtej kategórie. Na oboch zvíťazil bez väčších problémov Slock. Dvadsaťpäťročnému vrchárovi sa až tak nedarilo na šprintérskej prémii 58 km pred cieľom, kde ho prešpurtoval Čech Otruba. V pelotóne odvádzala dobrú tímovú prácu XDS Astana pre Maxa Kantera, no 14 bodov získal na páske Jasper Philipsen. Kanter však získal dva body na držiteľa zeleného dresu Madsa Pedersena, ktorý sa po prejazde prémiou hneval na Nemca.
Pelotón nedával úniku viac ako dve a pol minúty a šprintérske tímy si robili zálusk na druhý etapový vavrín po sebe. Na druhej vrchárskej prémii dňa 40 km pred cieľom sa však čelná skupina roztrhala a deliť sa začal aj pelotón. Ten sa však zocelil a postupne dobehol Guernaleca i Otrubu a na čele zostal len Slock. Víťaz tohtoročnej Veľkej ceny Gippingenu však išiel skvelé tempo a náskok na pelotón držal niekoľko km nad minútu.
Hlavná skupina si uvedomovala nebezpečenstvo a v záverečných desiatich km sa na čele vystriedalo viacero tímov v snahe dobehnúť Slocka. To sa im podarilo až 1300 m pred cieľovou páskou. „Momentálne som sklamaný. Víťazstvo bolo veľmi blízko, ale zároveň aj ďaleko. Medzi desiatym a šiestym kilometrom pred cieľom som prestával veriť. Vedel som, že pelotón bude na otvorených cestách rýchly a že ma bude sťahovať,“ priznal v dojazde etapy najbojovnejší jazdec dňa Slock.
Astana opäť pripravila skvelú pozíciu Kanterovi, no po záverečnej zákrute stratila momentum a do čela sa dostal Alpecin Premier-Tech s Philipsenom. Zo zadných priečok sa však prirútil Merlier, ktorý nedal konkurencii šancu a zdolal na cieľovej páske Girmaya aj Kooija. „Dnes som musel veľmi bojovať o pozíciu. Tesne pred poslednou zákrutou ma zavreli a takmer som spadol. Skúsil som ešte zabojovať a nabral som veľkú rýchlosť. Keď som videl, že do pásky zostáva 250 m, začal som špurtovať, no v posledných 50 metroch mi už došli sily. V tejto horúčave to bolo naozaj náročné,“ povedal po svojom druhom etapovom triumfe za sebou 33-ročný Merlier. Celkovo dosiahol tretie etapové prvenstvo pri svojom treťom štarte na Tour. V záverečnom špurte sa nedokázal presadiť Pedersen v zelenom drese, ktorého náskok na čele bodovacej súťaže sa tak zmenšil na 15 bodov pred sobotňajším víťazom.
Nedeľňajšia deviata etapa povedie pelotón cez 186 km dlhý kopcovitý profil z Malemortu do Usselu.
Ôsmy deň „Starej dámy“ ponúkol ďalšiu príležitosť pre špurtérov. Do denného úniku sa opäť dostal Jakub Otruba z tímu Caja Rural - Seguros RGA. K 28-ročnému Čechovi, ktorý debutuje na najslávnejších etapových pretekoch, sa pridali Francúz Thibault Guernalec zo stajne TotalEnergies a Belgičan Liam Slock z Lotto Intermarche.
Na trase z Perigueux do Bergeracu si organizátori pripravili len dve vrchárske prémie štvrtej kategórie. Na oboch zvíťazil bez väčších problémov Slock. Dvadsaťpäťročnému vrchárovi sa až tak nedarilo na šprintérskej prémii 58 km pred cieľom, kde ho prešpurtoval Čech Otruba. V pelotóne odvádzala dobrú tímovú prácu XDS Astana pre Maxa Kantera, no 14 bodov získal na páske Jasper Philipsen. Kanter však získal dva body na držiteľa zeleného dresu Madsa Pedersena, ktorý sa po prejazde prémiou hneval na Nemca.
Pelotón nedával úniku viac ako dve a pol minúty a šprintérske tímy si robili zálusk na druhý etapový vavrín po sebe. Na druhej vrchárskej prémii dňa 40 km pred cieľom sa však čelná skupina roztrhala a deliť sa začal aj pelotón. Ten sa však zocelil a postupne dobehol Guernaleca i Otrubu a na čele zostal len Slock. Víťaz tohtoročnej Veľkej ceny Gippingenu však išiel skvelé tempo a náskok na pelotón držal niekoľko km nad minútu.
Hlavná skupina si uvedomovala nebezpečenstvo a v záverečných desiatich km sa na čele vystriedalo viacero tímov v snahe dobehnúť Slocka. To sa im podarilo až 1300 m pred cieľovou páskou. „Momentálne som sklamaný. Víťazstvo bolo veľmi blízko, ale zároveň aj ďaleko. Medzi desiatym a šiestym kilometrom pred cieľom som prestával veriť. Vedel som, že pelotón bude na otvorených cestách rýchly a že ma bude sťahovať,“ priznal v dojazde etapy najbojovnejší jazdec dňa Slock.
Astana opäť pripravila skvelú pozíciu Kanterovi, no po záverečnej zákrute stratila momentum a do čela sa dostal Alpecin Premier-Tech s Philipsenom. Zo zadných priečok sa však prirútil Merlier, ktorý nedal konkurencii šancu a zdolal na cieľovej páske Girmaya aj Kooija. „Dnes som musel veľmi bojovať o pozíciu. Tesne pred poslednou zákrutou ma zavreli a takmer som spadol. Skúsil som ešte zabojovať a nabral som veľkú rýchlosť. Keď som videl, že do pásky zostáva 250 m, začal som špurtovať, no v posledných 50 metroch mi už došli sily. V tejto horúčave to bolo naozaj náročné,“ povedal po svojom druhom etapovom triumfe za sebou 33-ročný Merlier. Celkovo dosiahol tretie etapové prvenstvo pri svojom treťom štarte na Tour. V záverečnom špurte sa nedokázal presadiť Pedersen v zelenom drese, ktorého náskok na čele bodovacej súťaže sa tak zmenšil na 15 bodov pred sobotňajším víťazom.
Nedeľňajšia deviata etapa povedie pelotón cez 186 km dlhý kopcovitý profil z Malemortu do Usselu.
výsledky 8. etapy Tour de France (Perigueux – Bergerac, 180,4 km):
1. Tim Merlier (Belg./Soudal Quick-Step) 3:52:50 h,
2. Biniam Girmay (Erit./NSN Cycling),
3. Olav Kooij (Hol./Decathlon CMA CGM Team),
4. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech),
5. Pavel Bittner (ČR/Team Picnic PostNL),
6. Rick Pluimers (Hol./Tudor ProCycling),
7. Pascal Ackermann (Nem./Jayco AlUla),
8. Clement Russo (Fr./Groupama - FDJ United),
9. Max Kanter (Nem./XDS Astana),
10. Milan Fretin (Bel./Cofidis) všetci rovnaký čas ako víťaz
celkové poradie po 8. etape:
1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Emirates XRG) 28:49:07 h,
2. Jonas Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) +2:42 min.,
3. Isaac Del Toro (Mex./SAE Emirates XRG) +3:27,
4. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull Bora–Hansgrohe) +3:30,
5. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek) +3:34,
6. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) +3:55,
7. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull – Bora-Hansgrohe) +4:00,
8. Lenny Martínez (Fr./Bahrajn Victorious) +4:21,
9. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl – Trek) +4:57,
10. Mathias Vacek (ČR/Lidl – Trek) +7:10
1. Tim Merlier (Belg./Soudal Quick-Step) 3:52:50 h,
2. Biniam Girmay (Erit./NSN Cycling),
3. Olav Kooij (Hol./Decathlon CMA CGM Team),
4. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech),
5. Pavel Bittner (ČR/Team Picnic PostNL),
6. Rick Pluimers (Hol./Tudor ProCycling),
7. Pascal Ackermann (Nem./Jayco AlUla),
8. Clement Russo (Fr./Groupama - FDJ United),
9. Max Kanter (Nem./XDS Astana),
10. Milan Fretin (Bel./Cofidis) všetci rovnaký čas ako víťaz
celkové poradie po 8. etape:
1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Emirates XRG) 28:49:07 h,
2. Jonas Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) +2:42 min.,
3. Isaac Del Toro (Mex./SAE Emirates XRG) +3:27,
4. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull Bora–Hansgrohe) +3:30,
5. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek) +3:34,
6. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) +3:55,
7. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull – Bora-Hansgrohe) +4:00,
8. Lenny Martínez (Fr./Bahrajn Victorious) +4:21,
9. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl – Trek) +4:57,
10. Mathias Vacek (ČR/Lidl – Trek) +7:10