Merlier triumfoval v 1. etape Okolo Beneluxu, Sagan spadol

Okolo Beneluxu (BinckBank Tour) - 1. etapa (Surhuisterveen - Dokkum, 169,6 km):

1. Tim Merlier (Belg./Alpecin-Fenix) 3:32:20 hod

2. Phil Bauhaus (Nem./Bahrain-Victorious)

3. Álvaro José Hodek (Kol./Deceuninck-QuickStep

4. Fernando Gaviria (Kol./UAE-Team Emirates)

5. Mads Pedersen (Dán./Trek-Segafredo)

6. Danny van Poppel (Hol./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) všetci čas ako víťaz

...

53. Erik BAŠKA +57 s.

...

109. Peter SAGAN +2:26 min

...

125. Juraj SAGAN +5:47 (všetci SR/Bora-Hansgrohe)





Celkové poradie:

1. Merlier 3:32:10 hod

2. Bauhaus +4 s

3. Hodek +6

...

53. BAŠKA +1:07 min

...

109. P. SAGAN +2:36

...

125. J. SAGAN +5:57

Dokkum 30. augusta (TASR) – Víťazom 1. etapy 17. ročníka cyklistických pretekov Okolo Beneluxu (BinckBank Tour) sa stal Belgičan Tim Merlier. Jazdec tímu Alpecin-Fenix s prehľadom zdolal v šprinte Nemca Phila Bauhausa z Bahrainu Victorious. Tretí skončil v 169,6 km dlhej etape na holandskom území zo Surhuisterveenu do Dokkumu Kolumbijčan Álvaro José Hodek z UAE-Team Emirates v rovnakom čase ako víťaz.Slovenský reprezentant Peter Sagan mal približne 25 km pred cieľom pád a do súboja o prvenstvo sa nezapojil. Preteky dokončil na 109. priečke s mankom 2:26 min. Ešte pred ním prišiel do cieľa jeho kolega z tímu Bora-Hansgrohe Erik Baška na 53. priečke s odstupom 57 sekúnd. Tretí Slovák na podujatí Juraj Sagan obsadil 125. pozíciu so stratou 5:47 min.