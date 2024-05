Merlier uspel v špurte 3. etapy Gira, v ružovom naďalej Pogačar

Giro d´Italia - 3. etapa (Novara - Fossano, 166 km):



1. Tim Merlier (Belg./Soudal Quick-Step 3:54:35 h, 2. Jonathan Milan (Tal./Lidl-Trek), 3. Biniam Girmay (Erit./Intermarché-Wanty), 4. Jenthe Biermans (Belg./Arkéa - B&B Hotels), 5. Tobias Andresen (Dán./DSM - firmenich), 6. Olav Kooij (Hol./Visma), 7. Ethan Vernon (V. Brit./Israel-Premier Tech), 8. Stanislaw Aniolkowski (Poľ./Cofidis), 9. Fernando Gaviria (Kol./Movistar), 10. Alberto Dainese (Tal./Tudor Pro Cycling) všetci čas ako víťaz.







celkové poradie:



1. Tadej Pogačar (Slovin./UAE) 11:03:02 h, 2. Geraint Thomas (V. Brit/Ineos Grenadiers) +46 s, 3. Daniel Felipe Martinez (Kol./Bora-hansgrohe) +47; 4. Einer Augusto Rubio (Kol./Movistar) +56, 5. Cian Uijtdebroeks (Belg./Visma), 6. Lorenzo Fortunato (Tal./Astana Qazaqstan) obaja +1:07 min, 7. Juan Pedro López (Šp./Lidl-Trek) +1:11, 8. Jan Hirt (ČR/Soudal Quick-Step) +1:13, 9. Alexej Lucenko (Kaz./Astana Qazaqstan) +1:26, 10. Ben O'Connor (Austr./AG2R La Mondiale)

Fossano 6. mája (TASR) - Belgický cyklista Tim Merlier z tímu Soudal Quick-Step sa stal víťazom pondelkovej 3. etapy Gira d'Italia. V špurte 166,3 km dlhej etapy z Novary do Fossana zdolal druhého Taliana Jonathana Milana z Lidlu-Trek i tretieho Eritrejčana Biniama Girmaya z Intermarché - Wanty. V celkovom hodnotení sa nič nezmenilo, ružový dres pre lídra pretekov aj naďalej vlastní Slovinec Tadej Pogačar z UAE Emirates.Pondelková etapa mala prevažne rovinatý profil. Na trati bola jediná horská prémia a aj tá štvrtej kategórie. Prišla na pretras po 58. km a tri body na nej zobral Francúz Lilian Calmejane z Intermarché - Wanty, ktorý sa pustil do samostatného úniku. Hneď vzápätí sa však vrátil do pelotónu a všetko smerovalo k šprintérskemu dojazdu. Tri kilometre pred cieľom sa po miernom stúpaní ocitol na čele Pogačar, jeho hlavný súper v celkovom poradí Geraint Thomas si ho strážil a obaja zostali na čele sami.popísal záver britský jazdec stajne Ineos-Grenadiers v rozhovore priamo v cieli.Napokon sa však rozhodovalo v špurte a Merlier si pripísal druhý triumf na Gire, prvý prišiel v roku 2021.tešil sa v cieli Belgičan.