Merlier víťazom 9. etapy, v žltom drese zostal Pogačar

Tour de France - 9. etapa (Chinon - Chateauroux, 174,1 km):



1. Tim Merlier (Bel./Soudal Quick-Step) 3:28:52 h, 2. Jonathan Milan (Tal./Lidl-Trek), 3. Arnaud De Lie (Belg./Lotto), 4. Pavel Bittner (ČR/Team Picnic PostNL), 5. Paul Penhoët (Fr./Groupama-FDJ), 6. Biniam Girmay (Erit./Intermache-Wanty), 7. Phil Bauhaus (Nem./Bahrain-Victorious), 8. Jordi Meeus (Bel./Red Bull-BORA-hansgrohe), 9. Stian Fredheim (Nór./Uno-X Mobility), 10. Kaden Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) všetci rovnaký čas ako víťaz

priebežné poradie po 9. etape:



1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates-XRG) 33:17:22 h, 2. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) +54 s, 3. Kevin Vauquelin (Fr./Arkea-B&B Hotels) +1:11 min, 4. Jonas Vingegaard (Dán./Team Visma Lease a Bike) +1:17, 5. Matteo Jorgenson (USA/Team Visma Lease a Bike) +1:34, 6. Mathieu Van Der Poel (Hol./Alpecin-Deceuninck) +1:46, 7. Oscar Onley (V. Brit./Team Picnic PostNL) +2:49, 8. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull-Bora-hansgrohe) +3:02, 9. Primož Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) +3:06, 10. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) +3:43

Chateauroux 13. júla (TASR) - Belgičan Tim Merlier z tímu Soudal Quick-Step sa stal víťazom deviatej etapy cyklistických pretekov Tour de France. V záverečnom špurte 174,1 kilometrov dlhej etapy zo Chinonu do Chateauroux zvíťazil pred Talianom Jonathanom Milanom (Lidl-Trek) a Belgičanom Arnaudom De Liem (Lotto).Pre 32-ročného Belgičana to bol druhý etapový triumf na tohtoročnej Tour de France, celkovo tretí. „Bolo dosť teplo, na konci sme už navyše nemohli dostať žiadne tekutiny. Bola to nervózna etapa, tímy však začali pomáhať a sťahovali sme manko. Tempo bolo vysoké, moji tímoví kolegovia pomohli. Na konci som mal sebavedomie, vyšiel som asi 200 metrov pred cieľom a potom už neviem. Dal som do toho všetko a som šťastný, že z toho bolo druhé víťazstvo tento rok,“ uviedol Merlier v televíznom rozhovore.V žltom drese pre lídra celkového poradia sa udržal Slovinec Tadej Pogačar (SAE Team Emirates-XRG), na čele si udržal 54-sekundový náskok pred Belgičanom Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step). Počas nedeľňajšej etapy však prišiel o kľúčového tímového kolegu, Portugalčan Joao Almeida odstúpil z pretekov v dôsledku zranení z piatka.Nedeľňajšia etapa mala rovinatý charakter, jedinou výraznejšou udalosťou dňa bola šprintérska prémia po necelých 25 kilometroch v La Belle Indienne, takže sa dal očakávať dojazd vo veľkom balíku a so záverečným špurtom. Hneď po oficiálnom štarte sa odtrhla dvojica z Alpecin - Deceuninck: Mathieu Van Der Poel a Jonas Rickaert. Holanďan sa chcel zapojiť do boja o zelený dres pre najlepšieho šprintéra a zároveň žltý dres pre lídra celkového poradia.Holandsko-belgické duo si utvorilo výrazný náskok, Van Der Poel sa dokonca virtuálne dostal do čela celkového poradia. Šprintérsky dres však výrazne neohrozil, lídrom zostával Jonathan Milan. Pelotón prekvapujúco nereagoval, náskok dvojice na čele sa tak vyšplhal takmer k šiestim minútam. Reakcia prišla 74 kilometrov pred cieľom, keď sa výrazne pridalo do tempa a všetko nasledovalo tomu, že sa podarí eliminovať únik. Pole sa natiahlo, nie každý sa dokázal udržať v balíku.Dvojica na čele ale udržiavala dobré tempo a hlavne odstup, s blížiacim sa finišom sa Van Der Poel dokonca oddelil od Rickaerta a pokúšal sa získať druhý etapový triumf na tohtoročnej Tour. Lenže spolupráca pelotónu sa osvedčila a Holanďana chytili 800 metrov pred páskou. Koncovka patrila šprintérom, najlepší nástup a finiš napokon preukázal Merlier.