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Merlier vyhral 12. etapu Tour de France
V celkovom poradí nedošlo k žiadnym výraznejším zmenám, žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar z tímu SAE Emirates-XRG.
Autor TASR,aktualizované
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Chalon-sur-Saone 16. júla (TASR) - Belgický cyklista Tim Merlier sa stal víťazom štvrtkovej 12. etapy 113. ročníka Tour de France. Jazdec tímu Soudal Quick-Step triumfoval v záverečnom špurte 179 km dlhej zvlnenej trasy z pretekárskeho okruhu Nevers Magny-Cours do mesta Chalon-sur-Saone. Druhý finišoval Olav Kooij z tímu Decathlon CMA CGM a pódium doplnil Jasper Philipsen z Alpecin-Premier Tech. V celkovom poradí nedošlo k žiadnym výraznejším zmenám, žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar z tímu SAE Emirates-XRG.
Etapa začala zhasnutím červených svetiel na okruhu Nevers Magny-Cours, ktorý v rokoch 1991 až 2008 hostil Veľkú cenu Francúzska F1. Už na štarte na mieste, kde Michael Schumacher získal v roku 2002 piaty zo svojich siedmich titulov majstra sveta, si robili zálusk na ďalší etapový vavrín šprintérske tímy. Tie pustili do úniku len Baptista Veistroffera z tímu Lotto Intermarche. Francúz, ktorý už bol v sólo úniku počas štvrtého dňa pretekov, zvíťazil na šprintérskej prémii po 45 km. V pelotóne bol opäť najrýchlejší držiteľ zeleného dresu Mads Pedersen pred Philipsenom a Merlierom.
K Veistrofferovi sa následne pridala trojica Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), Ewen Costiou (Groupama - FDJ United) a Matteo Vercher (TotalEnergies), ktorých však postupne pelotón dobehol a na čele nechal opäť len 26-ročného Francúza. Ten triumfoval aj na prvých dvoch vrchárskych prémiách najnižšej štvrtej kategórie. Tá záverečná bola na programe 20 km pred cieľom po tom, čo sa profil etapy zvlnil. To využili viacerí klasikári, ktorí zaútočili 34 km pred cieľom, a roztrhali pelotón. Na čele sa usadila skupina 15 jazdcov, ktorých však rapídnym tempom dobiehali šprintérske tímy.
Tento únik však vlial krv do žíl ďalším cyklistom, ktorí počas stúpania na Cote de Montagny-les-Buxy skúšali ďalšie útoky. Na všetky dokázal pelotón reagovať, no išlo sa vo vysokom tempe. Pokusy o únik pokračovali aj v zjazde, no nikomu sa vo vysokej rýchlosti nepodarilo vypracovať rozhodujúci náskok.
V záverečných desiatich km sa už jazdci zmierili s hromadným dojazdom a tempo diktovali šprintérske tímy. Tisíc metrov pred cieľom sa na čelo prirútil tím Alpecin-Premier Tech, ktorý pripravil ideálnu pozíciu pre Philipsena. Belgičan však v závere začal strácať a v miernom stúpaní do pásky ho prešpurtoval krajan Merlier, ktorý si pripísal tretie víťazstvo na tohtoročnej „Starej dáme“. „Dnes som tu mal aj svoju rodinu, ktorá mi dala ďalšiu motiváciu vyhrať. Je to pre mňa dôležité víťazstvo, lebo to nebolo vôbec jednoduché. Som za tento triumf veľmi šťastný. Mali sme v dnešnej etape trochu problémy s rádiom, moja vysielačka veľmi nefungovala. Viem, že sa na stúpaní útočilo, ale veľa som o tom nevedel. Po stúpaní som bol v dobrej pozícii a vedel som, že dnes mám šancu,“ povedal v cieli 33-ročný Merlier. Philipsena ešte v závere predbehol aj Kooij, ktorý v druhej etape za sebou bral druhú priečku.
Dojazd do cieľa poznačil tvrdý pád približne 350 metrov pred cieľom, ktorý odštartoval Fernando Gaviria. Kolumbijčan strhol so sebou na zem aj Čecha Pavla Bittnera či víťaza stredajšej 11. etapy Sörena Waerenskjolda. Pádu sa vyhli všetci favoriti celkového poradia, v ktorom nedošlo k žiadnej zmene v najlepšej desiatke. „Dnešok bol pokojný, až kým nezačal útočiť Lidl-Trek. My sme si to ustrážili, ale videl som, koľko cyklistov leží na zemi, tak snáď budú všetci v poriadku. Zajtra to bude trochu zvláštna etapa, ale víkend bude opäť pekný,“ uviedol držiteľ žltého dresu Pogačar, ktorého ďalšie šance na etapové triumfy v najbližších dňoch ešte len prídu.
V piatok je na programe 206 km dlhá kopcovitá etapa z Dole do Belfortu.
Etapa začala zhasnutím červených svetiel na okruhu Nevers Magny-Cours, ktorý v rokoch 1991 až 2008 hostil Veľkú cenu Francúzska F1. Už na štarte na mieste, kde Michael Schumacher získal v roku 2002 piaty zo svojich siedmich titulov majstra sveta, si robili zálusk na ďalší etapový vavrín šprintérske tímy. Tie pustili do úniku len Baptista Veistroffera z tímu Lotto Intermarche. Francúz, ktorý už bol v sólo úniku počas štvrtého dňa pretekov, zvíťazil na šprintérskej prémii po 45 km. V pelotóne bol opäť najrýchlejší držiteľ zeleného dresu Mads Pedersen pred Philipsenom a Merlierom.
K Veistrofferovi sa následne pridala trojica Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), Ewen Costiou (Groupama - FDJ United) a Matteo Vercher (TotalEnergies), ktorých však postupne pelotón dobehol a na čele nechal opäť len 26-ročného Francúza. Ten triumfoval aj na prvých dvoch vrchárskych prémiách najnižšej štvrtej kategórie. Tá záverečná bola na programe 20 km pred cieľom po tom, čo sa profil etapy zvlnil. To využili viacerí klasikári, ktorí zaútočili 34 km pred cieľom, a roztrhali pelotón. Na čele sa usadila skupina 15 jazdcov, ktorých však rapídnym tempom dobiehali šprintérske tímy.
Tento únik však vlial krv do žíl ďalším cyklistom, ktorí počas stúpania na Cote de Montagny-les-Buxy skúšali ďalšie útoky. Na všetky dokázal pelotón reagovať, no išlo sa vo vysokom tempe. Pokusy o únik pokračovali aj v zjazde, no nikomu sa vo vysokej rýchlosti nepodarilo vypracovať rozhodujúci náskok.
V záverečných desiatich km sa už jazdci zmierili s hromadným dojazdom a tempo diktovali šprintérske tímy. Tisíc metrov pred cieľom sa na čelo prirútil tím Alpecin-Premier Tech, ktorý pripravil ideálnu pozíciu pre Philipsena. Belgičan však v závere začal strácať a v miernom stúpaní do pásky ho prešpurtoval krajan Merlier, ktorý si pripísal tretie víťazstvo na tohtoročnej „Starej dáme“. „Dnes som tu mal aj svoju rodinu, ktorá mi dala ďalšiu motiváciu vyhrať. Je to pre mňa dôležité víťazstvo, lebo to nebolo vôbec jednoduché. Som za tento triumf veľmi šťastný. Mali sme v dnešnej etape trochu problémy s rádiom, moja vysielačka veľmi nefungovala. Viem, že sa na stúpaní útočilo, ale veľa som o tom nevedel. Po stúpaní som bol v dobrej pozícii a vedel som, že dnes mám šancu,“ povedal v cieli 33-ročný Merlier. Philipsena ešte v závere predbehol aj Kooij, ktorý v druhej etape za sebou bral druhú priečku.
Dojazd do cieľa poznačil tvrdý pád približne 350 metrov pred cieľom, ktorý odštartoval Fernando Gaviria. Kolumbijčan strhol so sebou na zem aj Čecha Pavla Bittnera či víťaza stredajšej 11. etapy Sörena Waerenskjolda. Pádu sa vyhli všetci favoriti celkového poradia, v ktorom nedošlo k žiadnej zmene v najlepšej desiatke. „Dnešok bol pokojný, až kým nezačal útočiť Lidl-Trek. My sme si to ustrážili, ale videl som, koľko cyklistov leží na zemi, tak snáď budú všetci v poriadku. Zajtra to bude trochu zvláštna etapa, ale víkend bude opäť pekný,“ uviedol držiteľ žltého dresu Pogačar, ktorého ďalšie šance na etapové triumfy v najbližších dňoch ešte len prídu.
V piatok je na programe 206 km dlhá kopcovitá etapa z Dole do Belfortu.
výsledky 12. etapy Tour de France (Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saone, 179,1 km):
1. Tim Merlier (Belg./Soudal Quick-Step) 3:38:53 h, 2. Olav Kooij (Hol./Decathlon CMA CGA), 3. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech), 4. Biniam Girmay (Erit./NSN Cycling), 5. Milan Fretin (Belg./Cofidis), 6. Anthony Turgis (Fr./Cofidis), 7. Max Kanter (Nem./XDS Astana), 8. Clement Russo (Fr./Groupama-FDJ United), 9. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 10. Huub Artz (Hol./Lotto Intermarche) všetci rovnaký čas ako víťaz
celkové poradie po 12. etape:
1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates - XRG) 43:04:01 h, 2. Jonas Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) +3:36 min., 3. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull - Bora-hansgrohe) +4:06, 4. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek) +4:22, 5. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) +4:35, 6. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull - Bora-hansgrohe) +4:44, 7. Isaac Del Toro (Mex./SAE Team Emirates - XRG) +5:08, 8. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) +5:45, 9. Lenny Martinez (Fr./Bahrajn Victorious) +6:34, 10. Thomas Pidcock (V.Brit./Q36.5 Pro Cycling) +11:49
1. Tim Merlier (Belg./Soudal Quick-Step) 3:38:53 h, 2. Olav Kooij (Hol./Decathlon CMA CGA), 3. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech), 4. Biniam Girmay (Erit./NSN Cycling), 5. Milan Fretin (Belg./Cofidis), 6. Anthony Turgis (Fr./Cofidis), 7. Max Kanter (Nem./XDS Astana), 8. Clement Russo (Fr./Groupama-FDJ United), 9. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 10. Huub Artz (Hol./Lotto Intermarche) všetci rovnaký čas ako víťaz
celkové poradie po 12. etape:
1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates - XRG) 43:04:01 h, 2. Jonas Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) +3:36 min., 3. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull - Bora-hansgrohe) +4:06, 4. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek) +4:22, 5. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) +4:35, 6. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull - Bora-hansgrohe) +4:44, 7. Isaac Del Toro (Mex./SAE Team Emirates - XRG) +5:08, 8. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) +5:45, 9. Lenny Martinez (Fr./Bahrajn Victorious) +6:34, 10. Thomas Pidcock (V.Brit./Q36.5 Pro Cycling) +11:49