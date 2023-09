Merlier vyhral 2. etapu Okolo Slovenska, žltý dres udržal Cavagna

Poprad 14. septembra (TASR) - Belgický cyklista Tim Merlier triumfoval v druhej etape 67. ročníka Okolo Slovenska. Jazdec stajne Soudal-QuickStep sa presadil v záverečnom špurte 143,9 km dlhej etapy so štartom v Prešove a cieľom v Poprade. Na druhom mieste prišiel do cieľa Cees Bol (Astana-Qazaqstan) a tretí skončil Colby Simmons (Jumbo-Visma). Na čele celkového poradia sa udržal s veľkým náskokom Francúz Remi Cavagna zo Soudal-QuickStep.



Štvrtková etapa mala kopcovitý charakter opäť s troma rýchlostnými a štyrmi vrchárskymi prémiami, vrátane stúpania na Branisko. V druhej časti sa nachádzali nehodnotené kopce, ktoré mohli potrápiť šprintérov. Cyklistom na štarte robil spoločnosť hustý dážď a oproti prvému dňu boli aj nižšie teploty. Napriek pokusom o úniku prišiel balík pokope na prvú horskú prémiu Široké (3. kat., 0,8 km, 6,9%) a o body bojovali pretekári z hlavnej skupiny. Zvíťazil Jevgenij Fedorov (Astana-Qazaqstan), ktorý získal tri body. Pred druhým kopcom Branisko (3. kat., 4,3 km, 3,9%) sa vytvorila vpredu trojčlenná skupina Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Charles-Etienne Chretien (Human Powered Health) a Javier Serrano Rodriguez (Caja Rural-Seguros RGA). Prvý bol na vrchole Pinot a pripísal si tri body do vrchárskej súťaže.



K vedúcej skupine sa pripojil aj Slovák Lukáš Kubiš (Dukla Banská Bystrica). Únik si však nevedel vytvoriť väčší náskok a balík ich za obcou Žehra dostihol. Krátko na to nastúpil Jaka Primožic (Hrinkow Advarics). Pridali sa k nemu Erik Fetter (EOLO-Kometa), Ricardo Lucca (Green Project-Bardiani CSF-Faizane), Sebastian Schönberger (Human Powered Health) a Jakub Otruba (ATT Investments). Táto pätica využila spomalenie pelotónu a vypracovala si viac ako minútový náskok. Horskú prémiu Levočský vrch (3. kat., 3,2 km, 4%) vyhral Rakúšan Schönberger a získal tri body. O dva kilometre neskôr v Levoči prišli cyklisti na úvodnú rýchlostnú prémiu. Prvý ju prešiel Otruba, pripísal si šesť bodov do bodovacej súťaže a tri bonifikačné sekundy. Na záverečnom kopci Dravce (3. kat., 4,1 km, 3,9%) bol opäť prvý Schönberger a tak sa v boji o bodkovaný dres dostal na druhé miesto s celkovom šiestimi bodmi. Líder horskej súťaže po druhom dni zostal Milan Vader (Jumbo-Visma), na konte mal sedemnásť bodov.



Únik zvyšoval svoj náskok, 69 kilometrov pred cieľom mal dve minúty k dobru. Druhú rýchlostnú prémiu v Kežmarku vyhral opäť Otruba. Získal zase tri bonifikačné sekundy a šesť bodov. Balík však následne zrýchlil a mal už len minútové manko. Záverečnú rýchlostnú vyhral Primožič získal šesť bodov a tri bonifikačné sekundy. Pelotón prišiel na prémiu v Poprade so stratou 20 sekúnd. Z vedúcej skupiny vypadol Otruba, desať kilometrov pred cieľom v úniku zaútočil Primožic, no pelotón strácal len 10 sekúnd a tritisíc metrov pred cieľom sa vrátil do balíka. O víťazovi rozhodol špurt. Najrýchlejší v ňom bol Belgičan Merlier.