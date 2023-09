Merlier vyhral 4. etapu Okolo Slovenska, žltý dres si udržal Cavagna

Nitra 16. septembra (TASR) - Belgický cyklista Tim Merlier triumfoval vo štvrtej etape 67. ročníka Okolo Slovenska. Jazdec stajne Soudal Quick-Step sa presadil v záverečnom špurte 149 km km dlhej trasy so štartom v Prievidzi a cieľom v centre Nitry.



Na druhom mieste prišiel do cieľa Cees Bol (Astana - Qazaqstan) a tretí skončil jeho tímový kolega Luca Colnaghi. Na čele celkového poradia je naďalej Francúz Remi Cavagna zo Soudal Quick-Step.



Najlepším Slovákom bol opäť Lukáš Kubiš (Dukla Banská Bystrica), ktorý obsadil 24. miesto. "Bolo to naozaj veľmi rýchle. Posledný kilometer bola čistá rovina. Išli sme s vetrom, takže do poslednej zákruty na 200 m sme ´leteli´ šesťdesiatkou. Do tej zákruty som si nedokázal vytvoriť pozíciu, išiel som nejaký desiaty, pätnásty, takže som šprint vypustil, pretože som nechcel riskovať. Nemal som tam miesto, bolo zbytočné sa tam tlačiť," uviedol Kubiš po pretekoch v mixzóne.



V nedeľu je na programe záverečná 183,5 km dlhá etapa, ktorá povedie z Hlohovca do Púchova. "Predpokladám, že to bude opäť šprintérsky dojazd, ale je tam aj niekoľko kopcov. Verím, že to dotiahneme do úspešného konca," dodal 23-ročný jazdec tímu Dukla Banská Bystrica, ktorý vyzdvihol dominanciu Soudal Quick-Step: "Potvrdzujú, že sú najlepším tímom. V prvej etape to bol extrém, čo dokázali. Následne vyhrali ďalšie tri etapy. Uvidíme, či to dajú 5 z 5 alebo niekto prekvapí."



Po najťažšej etape Okolo Slovenska nasledovala pre jazdcov jednoduchšia previerka. Ani v nej však nechýbali kopce, keďže pelotón absolvoval tri horské prémie. Pelotón sa pustil do stúpania na prvej horskej prémii a na vrchole Bojnického kopca (2,2 km; 6%) získal tri body Mirco Maestri (EOLO-Kometa). Druhý bol držiteľ bodkovaného dresu Milan Vader (Jumbo-Visma) a bod si pripísal Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step).



Viacero jazdcov sa usilovalo o únik. Šprintérsku prémiu v Bánovciach nad Bebravou vyhral Tomáš Kalojíros (RRK Group - Pierre Baguette - Benzinol). Získal 6 bodov a tri bonifikačné sekundy. Bez ohľadu na výsledky poslednej horskej prémie v Skýcove (3,7 km; 6,2%) bolo isté, že aj do záverečnej etapy si bodkovaný dres oblečie Milan Vader (Jumbo-Visma).



Tak ako sa predpokladalo, jazdci absolvovali hromadný dojazd a v záverečnom špurte bol najrýchlejší Belgičan Merlier, ktorý si pripísal druhý triumf na podujatí. V celkovej klasifikácii sa na druhé miesto posunul majiteľ bodkovaného dresu Vader. V hlavnej skupine nechýbal ani úradujúci slovenský šampión Matúš Štoček (ATT Investments).