Mertensová so Sabalenkovou vyhrali ženskú štvorhru na Australian Open

Belgická tenistka Elise Mertensová (vľavo) a bieloruská tenistka Aryna Sobolenková sa tešia po víťazstve nad českým párom Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková vo finále ženskej štvorhry na grandslamovom turnaji Australian Open 19. februára 2021 v Melbourne. Foto: TASR/AP

ženy - štvorhra - finále:



Elise Mertensová, Aryna Sabalenková (Belg./Biel.-2) - Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková (ČR-3) 6:2, 6:3

Melbourne 19. februára (TASR) - Belgičanka Elise Mertensová a Bieloruska Aryna Sabalenková triumfovali v ženskej štvorhre na grandslamovom tenisovom turnaji Australian Open. Druhý nasadený pár si vo finále poradil s turnajovými trojkami Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou z Česka v dvoch setoch 6:2 a 6:3.Pre Mertensovú so Sabalenkovou je to druhý spoločný grandslamový titul, v roku 2019 vyhrali US Open. Krejčíková so Siniakovou sa v roku 2018 tešili z triumfov na Roland Garros i vo Wimbledone.